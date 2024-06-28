Пятница, 28 Июня 2024 12:54

АрмИнфо.Конгрессмены Анна Эшу и Крис Смит представили двухпартийную резолюцию, осуждающую этническую чистку Азербайджана в Арцахе (Нагорном Карабахе) и призывающую администрацию Байдена принять немедленные меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за его геноцидальную агрессию. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

"Нападение Азербайджана на Нагорный Карабах в прошлом году привело к уничтожению этнической армянской общины, которая на протяжении веков называла этот регион своим домом. Действия Азербайджана соответствуют всем определениям этнической чистки и должны быть осуждены как таковые", - заявила Анна Эшу.

По ее словам, резолюция четко описывает зверства, совершенные против армянского народа, и определяет важные шаги, которые США должны предпринять, чтобы добиться справедливости и привлечения к ответственности за эти преступления.

В свою очередь Крис Смит отметил, что ужасающие зверства и этнические чистки, совершенные Азербайджаном против армян, проживающих в Нагорном Карабахе, не отменяют права армян жить на своей древней родине в мире и свободе, исповедовать свою веру, следовать своим обычаям и говорить на родном языке.

"Наше двухпартийное законодательство призывает администрацию Байдена решительно поддерживать права армян против продолжающихся преступлений правительства Азербайджана при его безжалостном диктаторе Ильхаме Алиеве", - добавил конгрессмен.

Резолюция признает насильственное перемещение Азербайджаном более 100 000 армян Арцаха актом этнической чистки и призывает администрацию выступить с публичным заявлением о том же самом. Кроме того, резолюция призывает Соединенные Штаты содействовать установлению

справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, который обеспечит освобождение всех незаконно удерживаемых армянских военнопленных и гражданских пленников, включая политических лидеров Арцаха, и также право армян вернуться в свои дома с гарантиями их безопасности.

В АНКА также обратили внимание, что с момента этнической чистки всего коренного армянского населения Арцаха в прошлом году Азербайджан не был привлечен к ответственности за свою геноцидную агрессию - несмотря на заверения Государственного департамента о том, что США "не одобрит никаких действий по этнической чистке армянского населения Нагорного Карабаха". Кроме того, несмотря на обещание помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена не вести дела в обычном порядке с Азербайджаном после его военного нападения на Арцах, Соединенные Штаты возобновили взаимодействие с Баку на высоком уровне при отсутствии ответственности.