Четверг, 27 Июня 2024 23:49

АрмИнфо. 27 июня депутаты Национального Собрания РА, находящиеся в Берлине с рабочим визитом, встретились с председателем комиссии Бундестага по делам Европейского Союза Антоном Хофрайтером и членами комиссии.

"Армения всегда была европейской страной, и ее - в Европе", - заявил глава комиссии армянским парламентариям.

На встрече обсуждались перспективы углубления отношений между Арменией и ЕС.

Стороны отметили, что демократическое развитие Армении должно повысить ее устойчивость и безопасность.

Собеседники говорили о необходимости углубления экономического и энергетического сотрудничества РА- ЕС и предстоящих программах.