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АрмИнфо. Министр внутренних дел Ваге Казарян принял делегацию Департамента экологического контроля и анализа Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Франции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, приветствуя гостей, Ваге Казарян отметил, что одной из важнейших целей министерства является формирование и усиление устойчивости государства к катастрофам и последовательное снижение риска стихийных бедствий.
Министр подчеркнул, что отношения между Арменией и Францией в сфере сейсмозащиты сформировались в результате многолетнего сотрудничества и особенно укрепились сразу после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года, когда в Армению прибыли и стали работать французские специалисты.
В соответствии со своей миссией по усилению мер гражданской обороны, глава департамента Комиссариата Николя Браше выразил готовность продолжить работу с Арменией в таких областях как улучшение потенциала сейсмической защиты и мониторинга, модернизации необходимого оборудования. На встрече также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества посредством тесного сотрудничества с посольством Франции в Армении
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|Мария Захарова: Париж руководствуется не интересами Армении и её народа, а стремится использовать Ереван для достижения собственных конъектурных целей.
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|Анкара выражает удовлетворение решением Еревана признать Палестину - Эрдоган
|Американские конгрессмены призвали главу Госдепа США уделить внимание защите армянского культурного наследия в Арцахе
|Армянская делегация не примет участие в международном конкурсе "Славянский базар" в Беларуси
|Секретарь СБ Армении обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану
|Армяно-российское военно-техническое сотрудничество с 96% снизилось до менее чем 10% - секретарь СБ Армении
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|Секретарь СБ РА: Армения получила от Азербайджана 10-ый пакет предложений по мирному договору
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|Каллас сменит Борреля на посту главы дипломатии ЕС - СМИ
|Президент Туркменистана принял федерального министра промышленности и производства Исламской Республики Пакистан
|Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭ
|Кевин Спейси станет почетным гостем кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Был ли согласован с мэром Еревана визит главы общины Нор-Норк в украинский город Буча?
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