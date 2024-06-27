Четверг, 27 Июня 2024 23:48

АрмИнфо. Министр внутренних дел Ваге Казарян принял делегацию Департамента экологического контроля и анализа Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии Франции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, приветствуя гостей, Ваге Казарян отметил, что одной из важнейших целей министерства является формирование и усиление устойчивости государства к катастрофам и последовательное снижение риска стихийных бедствий.

Министр подчеркнул, что отношения между Арменией и Францией в сфере сейсмозащиты сформировались в результате многолетнего сотрудничества и особенно укрепились сразу после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года, когда в Армению прибыли и стали работать французские специалисты.

В соответствии со своей миссией по усилению мер гражданской обороны, глава департамента Комиссариата Николя Браше выразил готовность продолжить работу с Арменией в таких областях как улучшение потенциала сейсмической защиты и мониторинга, модернизации необходимого оборудования. На встрече также были обсуждены вопросы расширения сотрудничества посредством тесного сотрудничества с посольством Франции в Армении