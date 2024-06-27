Четверг, 27 Июня 2024 17:16

АрмИнфо.Сегодня агентство Moody's Ratings повысило долгосрочные рейтинги банковских депозитов ЗАО «IDBank» (IDBank) в национальной и иностранной валюте с B1 до Ba3 и сохранило стабильный прогноз.

Одновременно агентство Moody's повысило базовую кредитную оценку банка (BCA) и скорректированный BCA до ba3 с b1, повысило долгосрочные рейтинги риска контрагента (CRR) банка в национальной и иностранной валюте до Ba2 с Ba3, а также повысило долгосрочную оценку риска контрагента (оценка CR) до Ba2(cr) с Ba3(cr).

Рейтинги долгосрочных депозитов и базовая кредитная оценка (BCA) IDBank - а находятся на том же уровне, что рейтинг суверенного эмитента Армении.

Повышение рейтинга IDBank-а обусловлено значительным повышением качества кредитного портфеля, улучшением корпоративного управления, а также ростом прибыльности за последние два года.