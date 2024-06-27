Четверг, 27 Июня 2024 17:10

АрмИнфо.Армения и Азербайджан почти согласовали проект мирного соглашения. Об этом 27 июня в ходе совместной пресс-конференции в Таллине со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

<Ереван готов завершить эту работу в течение месяца, но не могу сказать, что вижу позитивной реакции Баку на это предложение>, - сказал он. В этом контексте министр подчеркнул, что Армения остается приверженной мирной повестке и готова к нормализации отношений на основе взаимного признания территориальной целостности и продолжения процесса делимитации госграницы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

<Я также глубоко убежден, что мы близки к закрытию страницы конфликта на Южном Кавказе и установлению мира в регионе. И я верю, что от этого мира в выигрыше останутся все страны региона>, - подчеркнул глава МИД, добавив, Армения рассчитывает на поддержку партнеров, заинтересованных в мире на Южном Кавказе.