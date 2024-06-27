Четверг, 27 Июня 2024 17:09

АрмИнфо. По тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном достигнут значительный прогресс. Как передает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Тбилиси Джейхун Байрамов на совместной пресс- конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

По словам Байрамова, количество вопросов, которые остаются открытыми, значительно сократилось.

В то же время, как отметил глава МИД Азербайджана, <в Конституции Армении все еще остаются территориальные претензии к Азербайджану.> "Территориальные претензии к Азербайджану остаются в основном законе Армении - Конституции. Это кажется нам самым серьезным препятствием на пути завершения процесса", - заявил он.

Следует, однако, отметить, что согласно заявлениями официальных лиц Армении, вопрос Конституции РА является внутренним делом республики и не может быть предметом переговоров