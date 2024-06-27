Четверг, 27 Июня 2024 16:50

АрмИнфо. Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы. Об этом 27 июня в ходе совместной со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкна пресс-конференции в Таллине заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что в результате диалога с турецкими коллегами достигнута договоренность в направлении полноценной нормализации отношений посредством реализации определенных шагов.

Коснувшись открытия границ для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции, имеющих диппаспорта, глава МИД подчеркнул, что армянская сторона привержена данной договоренности. <Я действительно верю, что уже пришло время имплементировать эти договоренности и увидеть их практические результаты>, - отметил Мирзоян.