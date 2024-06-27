Четверг, 27 Июня 2024 16:33

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 27 июня принял директора программ правозащитной организации Freedom House по Европе и Евразии Марка Берендта (Marc Behrendt).

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, в ходе встречи премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества и диалога между правительством Армении и гражданским обществом, которые способствуют эффективному осуществлению демократических реформ в различных сферах. Никол Пашинян отметил, что отчеты Freedom House также содержат важный импульс правительству в продвижении реформ. Премьер-министр подчеркнул, что развитие демократических институтов и повестки реформ является стратегией правительства.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с борьбой с коррупцией, свободой слова, обеспечением независимости судебной системы и реформами в других направлениях, проблемами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и шагами правительства Республики Армения по их решению.