Четверг, 27 Июня 2024 12:01

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

Выразив признательность за возможность личной встречи, гость передал главе Туркменистана сердечные приветствия от Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как подчёркивалось, в Турции придают особое значение расширению многопланового партнёрства с нашей страной, которое благодаря совместным усилиям с каждым годом обретает конкретное наполнение.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Сердар Бердымухамедов адресовал ответные тёплые приветствия лидеру братского государства, отметив, что развитие и укрепление стратегического и долгосрочного сотрудничества с Турецкой Респуб­ликой выступает неизменным приоритетом в повестке дня внешней политики Туркменистана. Сделав акцент на значении рабочего визита руководителя оборонного ведомства дружественной страны в Ашхабад, глава государства выразил уверенность в том, что предстоящие встречи и переговоры придадут новый импульс турк­мено-турецким отношениям в этой сфере.

В продолжение встречи Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны и министр национальной обороны Турецкой Республики обменялись мнениями о перспективах двустороннего партнёрства, располагающего солидным потенциалом. Как подчёркивалось, многовековые узы дружбы и братства, которые связывают наши страны, в нынешнюю эпоху выступают прочным фундаментом для дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия. Вместе с тем констатировался весомый вклад регулярных визитов правительственных делегаций, консультаций и переговоров между отраслевыми ведомствами обеих стран в упрочение туркмено-турецких отношений.

В настоящее время Турецкая Республика выступает в числе крупных торгово-экономических партнёров Туркменистана и занимает одну из ведущих позиций во внешнеторговом обороте. В данной связи были обсуждены имеющиеся возможности для наращивания ­плодотворных связей.

Особо отмечался эффективный характер двустороннего взаимодействия в оборонительной и военной сферах. Как отметил Президент Сердар Бердымухамедов, независимый, постоянно нейтральный Туркменистан неуклонно следует принципам Военной доктрины, носящей сугубо оборонительный характер. В стране создаются все условия для повышения боевого мастерства личного состава Вооружённых Сил и других родов войск.

Туркменские защитники Отечества участвуют в семинарах, проводимых в Турецкой Республике, в целях совершенствования профессионализма и изучения передовых методов военного дела. Также на систематической основе осуществ­ляется обмен опытом по модернизации материально-технической оснащённости Национальной армии и внедрению новых технологий. В этой связи глава государства и гость обсудили возможности укрепления взаимодействия в этой сфере.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр национальной обороны Турецкой Республики выразили уверенность в том, что традиционно дружественное межгосударственное сотрудничество будет и впредь успешно развиваться во имя обеспечения мира и благополучия в двух братских странах и регионе.

Сегодня же секретарь Государственного совета безо­пасности, министр обороны Туркменистана встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития отношений, осуществляемых в сфере обороны между двумя странами, в частности активизации сотрудничества по цифровым технологиям.

Как отмечалось, независимый нейтральный Туркменистан неуклонно следует принципам Военной докт­рины, носящей сугубо оборонительный характер. В этой связи было отмечено, что укрепление партнёрства с Турецкой Респуб­ликой в данной сфере является одним из приоритетных направлений миротворческой внешней политики нашей страны.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии налаженного сотрудничества.