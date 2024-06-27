Четверг, 27 Июня 2024 12:01

АрмИнфо.В рамках официального визита в Ригуспикер армянского парламента Ален Симонян в ходе встречи с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже подчеркнул, что одним из приоритетов Армении является начало диалога по визовой либерализации с ЕС.

Согласно пресс-службе НС РА, Симонян заявил, что Армения также рассчитывает на помощь Латвийской Республики в этом вопросе.

Говоря о проекте <Перекресток мира>, инициированном правительством Армении, спикер НС отметил, что проект предусматривает развитие региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, взаимности и равенства. Коснувшись мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Ален Симонян подтвердил приверженность Армении принципу взаимного признания территориальной целостности, основанному на Алма- Атинской декларации.

Высоко оценив роль миссии наблюдателей ЕС, находящейся в Армении, Ален Симонян также выразил благодарность правительству Латвии за гуманитарную помощь, предоставленную для поддержки армянских беженцев Нагорного Карабаха.

Обсуждались также вопросы, связанные с возвращением армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане