Четверг, 27 Июня 2024 12:00

АрмИнфо. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) накануне единогласно приняла подготовленный ее мониторинговой комиссией отчет о выполнении взятых на себя Республикой Армения обязательств. <Хотя в докладе в целом позитивно оценено выполнение Арменией взятых на себя обязательств, особое упоминание есть об уголовном деле, возбужденном в мае 2022 года в отношении меня>, - пишет на своей фесйбуковксой странице координатор инициативы <Айакве> Аветик Чалабян.

В частности, в докладе, согласно политику, выражена глубокая обеспокоенность тем, что власти РА использовали статью 236 Уголовного кодекса РА для его политического наказания, фактически не имея для этого достаточной правовой основы.

В докладе также говорится, что согласно европейским руководящим принципам свободы мирных собраний, материальное поощрение к участию в собраниях не может быть криминализировано, а применение уголовного наказания в этом случае неправомерно.

<В связи с этим наша защита уже давно утверждает, что статья 236 УК, в рамках которой меня пытаются наказать нынешние власти, является неконституционной и незаконной. Еще в 2022 году в августе в суд первой инстанции было подано соответствующее ходатайство с просьбой обратиться в Конституционный суд РА с целью проверки соответствия этой статьи Конституции РА, но этот суд, который явно настроенный против меня с самого начала, отклонил это ходатайство>, - заявляет он.

Эта злополучная статья, отмечает Чалабян, хотя и была первой в Армении, которая была применена ко мне, теперь стала оскорблением в адрес различных оппозиционных деятелей, в частности, по той же статье обвиняется член Верховного органа АРФД Герасима Варданян.

<Более того, данная статья применяется произвольно и предвзято, в частности, во время выборов в Совет старейшин Еревана известны случаи, когда в социальных сетях открыто предлагалось материальное стимулирование для участия в митингах кандидата во власть, но власти не возбудили ни одного уголовного дела по этому поводу, и никто до сих пор не был привлечен к ответственности>, - замечает он.

Кроме того, Хельсинкский комитет Армении и Армянский центр политических прав в своем совместном докладе призвали правительство РА в начале года обратиться в Венецианскую комиссию за экспертным заключением по этой статье Уголовного кодекса. Содокладчики ПАСЕ также подтверждают, что необходимость такого заключения существует. Таким образом, вопрос сейчас находится <в поле> действующих властей РА, по инициативе которых Национальное Собрание РА внесло это фактическое антиконституционное изменение в Уголовный кодекс РА в июне 2022 года.

<Мы со своей стороны будем следить за тем, чтобы Конституционный суд Республики Армения в конечном итоге рассмотрел конституционность этой статьи>, - резюмирует Аветик Чалабян.

Напомним, что дело против Чалабяна завели в мае 2022 года, обвинив его в подкупе граждан для участия в митингах оппозиции. Тогда он три месяца провел под арестом, затем вышел из СИЗО под залог. В декабре 2023 года суд постановил лишить свободы Аветика Чалабяна сроком на 1 год 11 месяцев и 5 дней. Кроме этого, суд также запретил ему участвовать в собраниях и других общественных мероприятиях, а также менять место проживания без согласия компетентного органа, осуществляющего надзор за его поведением.