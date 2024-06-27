Четверг, 27 Июня 2024 11:28

АрмИнфо.В этом году открытие международного кинофестиваля <Золотой абрикос> состоится без традиционной красной ковровой дорожки. Креативная команда кинофестиваля приняла решение придать новый дополнительный смысл этой церемонии, сменив красную ковровую дорожку коврами, вытканными местными мастерами ковроделия по эскизам художника Давида Кочунца, которые составляют коллекцию Point of Reference.

В преддверии фестиваля музей <Арарат> совместно с кинофестивалем <Золотой абрикос> и AHA Collective организовал выставку ковровых работ Давида Кочунца <Смелый Хндзореск>, куратором которой выступила Наири Хачатурян. Эта выставка рассказывает о традициях армянского ковроткачества, одного из древнейших ремесел, рассматривая их в контексте местности, архитектуры и природы. Особую часть экспозиции составляют фотографии Пирузы Халапяна, где ковры представлены в неожиданных и впечатляющих местах. Выставка будет действовать до 1 августа (вход свободный).

По словам художественного руководителя Золотого абрикоса Карена Аветисяна, отмена красной ковровой дорожки имеет несколько причин. В первую очередь, он отметил, что укоренившийся на протяжении многих лет элитизм, связанный с красной ковровой дорожкой, противоречит антиэлитистскому содержанию фестиваля. Во-вторых, по мнению Аветисяна, учитывая богатые традиции армянского ковроткачества и потенциал современных талантливых дизайнеров и художников, имело бы больший смысл, подобно фестивальному плакату, каждый год использовать специальный ковер, вытканный традиционно женщинами, но с использованием современных визуальных решений.

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> состоится с 7 по 14 июля и будет посвящен 100- летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура.

Согласно традиции, в рамках <Золотого абрикоса> ереванский зритель получит возможность посмотреть конкурсные фильмы из разных стран мира, а также из самых престижных кинофестивалей (Каннский, Берлинский и др.). Ожидается также визит выдающихся деятелей мирового киноискусства, которые представят свой опыт и искусство кинолюбителям в Армении.