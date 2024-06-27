Четверг, 27 Июня 2024 11:23

АрмИнфо.Заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о передаче Россией Нагорного Карабаха/Арцаха Азербайджану являются откровенной ложью. Об это заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Господин Григорян еще больший русофоб, чем его работодатель Никол Пашинян, и в ряде случаев он предвосхищает или обнародует своим языком то, что на уме у его шефа. В данном случае речь идет об откровенной лжи", - сказал Затулин.

Российский депутат отметил, что Карабах был "не только не нужен премьер-министру Армении Николу Пашиняну, но и вреден внутриполитически, поэтому он предпочел пойти на поводу у своих западных друзей".

"Он поставил в сложное положение миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе. Это, судя по всему, и было условием его новой дружбы с Западом, Западу ведь российские миротворцы в Карабахе не нужны. Как, впрочем, и членство Армении в ОДКБ или нахождение российской базы в Гюмри. Это, судя по всему, следующие на очереди вопросы, и это никак не скрывается сторонниками господина Пашиняна и им самим", - сказал Затулин в беседе с РИА Новости .

Отметим, что 26 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью одному из армянских СМИ обвинил Россию в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы. "Россия пришла, отняла у нас Нагорный Карабах, передала его Азербайджану", - сказал он.