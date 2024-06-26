Среда, 26 Июня 2024 21:35

АрмИнфо.<Разрушение историко-культурных памятников во время войн преследует одну цель - уничтожение национальной, культурной идентичности с дальнейшей возможностью фальсификации истории. С сожалением вынуждена отметить, что подобные случаи имели место и на Южном Кавказе. В 2020 г. мы дважды стали свидетелями целенаправленного разрушения церкви Сурб Казанчецоц (в Шуши)>, - заявила член делегации НС РА в ПАСЕ Сона Казарян, выступая с докладом на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Согласно пресс-службе парламента РА, депутат заявила, что защита мусульманских мечетей в Армении является обязанностью государства. <В этой связи, когда речь идет об уничтожении мечетей, должна сказать, что в Ереване, в самом центре города, расположена крупнейшая иранская мечеть, которая была отреставрирована и находится под охраной государства. Следующая мечеть, которая упоминается в ходе обсуждений,

- мечеть в квартале Конд. Хочу сообщить вам, что в Конде есть два религиозных памятника - мечеть и христианская часовня. Оба на данный момент находятся в ненадлежащем состоянии. Государство внесло их в госрегистр и ежегодно фотографирует, чтобы предотвратить их повреждение>, - указала она.

Казарян заметила, что Конд - самый густонаселенный район, находящийся в сложном социальном положении. Вследствие этого иранская мечеть и памятник апостольской церкви были переоформлены и в начале 90-х годов стали убежищем для армянского населения. Государство выполняет свое обязательство, и в новом проекте квартала Конд они будут сохранены - их прежний вид будет восстановлен, подчеркнула она.

<Хотелось бы также обратить ваше внимание на одну из форм ликвидации идентичности Советским Союзом. Речь о решении СССР снести церковь Погос-Петрос в центре Еревана и построить на ее месте кинотеатр. Примечательно, что название кинотеатра, построенного на месте церкви, - <Москва>. Это, по логике общего доклада, пример осуществленного СССР стирания культурной идентичности. Я привезла с собой фотографии, чтобы они образнее проиллюстрировали озвучиваемый контекст, когда говорим о трансформациях памятников, продиктованных социальными условиями конца 80-х и начала 90-х годов>, - заявила член делегации НС РА в ПАСЕ.