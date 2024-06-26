Среда, 26 Июня 2024 21:31

АрмИнфо. Французское агентство развития (ФАР) и Национальная ипотечная компания Армении празднуют 10-летие партнерства в сфере энергетики. Об этом написал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в своем микроблоге X.

<Французское агентство развития поддерживает Армению: 16 тысяч домохозяйств- бенефициаров по всей стране. Больше комфорта и экономии для семей, меньше энергетической зависимости для Армении>, - отметил дипломат.

Напомним, что в 2014 году сообщалось, что с июня Французское агентство развития начинает поэтапную реализацию программу повышения энергоэффективности жилья и финансирования микрокредитов. Как заявляла руководитель отдела маркетинга Национальной ипотечной компании Майрануш Григорян, в связи со стартом этой программы в марте в Ереван прибудут французские консультанты: они проведут мастер­классы в тех банках, которые будут сотрудничать с этим агентством. Отмечалось, что согласно подписанному между Национальной ипотечной компанией и Французским агентством развития кредитному соглашению, агентство предоставит кредит на сумму, эквивалентную 10 млн евро, сроком на 12 лет. В рамках программы предполагалось профинансировать 3000 кредитов для семей со средним и низким уровнем доходов для улучшения их квартирных условий и повышение энергоэффективности жилья.

ЗАО "Национальная Ипотечная Компания" специализируется на рефинансировании ипотечных кредитов, предоставляемых кредитными организациями. НИК дейстувет на финансовом рынке Армении с 2009 года. Единственным акционером компании выступает ЦБ РА.

Французское агентство развития (ФАР) было основано в 1998 году и является оператором двустороннего развития финансового механизма Французской Республики. Находясь под ведомством Министерств иностранных дел, Экономики и финансов, Заморских территорий и внутренних дел Франции, Агентство является торгово- промышленным государственным учреждением, и в развитых странах, и во французских заморских территориях борется с бедностью и способствует экономическому росту. Эффективное сотрудничество Республики Армения с ФАР началось еще с 2012 года