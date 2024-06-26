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 Среда, 26 Июня 2024 17:43

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00  жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 на улице Н. Степаняна, 30/1, 32, 32/1, 37/41 на улице Молдовакан, 7 на улице Тотовенца, школа N135, ясли-детский сад N307 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-15:00 частные дома 94-117 на 22-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 14-28 на улице Пароняна, 72 на улице Лео, 58 на улице Анрапетутяна, 10, 16 на улице Вардананца, 31, 33, 37 на улице С. Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 46-48А на пр. Комитаса, 10 на улице Врацакан, 27/4 на улице Н. Тиграняна, частные дома 13-68Б на 1-ой улице М. Аветисяна, 1-46 на 2-ой улице, частные дома 43/10-180 на улице Гапанцяна;

 

в Армвирской области:

10։00-15:00  частично село Птгунк и село Мусалер;

11։00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд, Кохбаван;

 

в Арагацотнской области:

11։00-17:00  улицы С. Саргси, П. Севака, Хоренаци, Н. Аштаракеци, Абовяна, Раффи, Араратяна, квартал “Багаван” в городе Аштарак; села Арташаван, Сагмосаван, Уши;

 

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00  населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

10։00-13։00 частично село Зовуни; улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагил”;

10։30-16։30 жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26 на улице Анрапетутяна, улицы Ереванян, Кармир Банаки, Интернационал, территория рынка в городе Абовян; село Элар;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа-Дзорахбюра;

10։30-13։30  село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Балаовит; частично ТЦ “Ариндж Молл”;

11:00-14:30 ЗАО “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком”, дом отдыха “Виардо”, пансионаты “Цахкаовит”, “Нарек”, оздоровительный комплекс “Тегенис”, ООО “Капитал Билд”, “Европа Хаус”, “Деджи Тейн” и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

 

в Араратской области:

10:00-12:00  частично кварталы 2, 3, “Каярани”, “Нор”, частично улицы Дпроцаканнери, Азатамартикнери, Анрапетутяна, Ереванян, 3-10, частично 6-ой, 7-ой, 9-ый переулки в городе Масис; частично села Норамарг, Ранчпар;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

10:00-14:00 села Ланджазат, Зангакатун; частично села Вардашат и Урцаландж; станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абоненты “Гидромет каян” в селе Урцадзор;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Караглух;

10:00-12:00 частично квартал “Дзахапня”, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

12:00-14:00 частично улица Маштоца в городе Джермук;

 

в Лорийской области:

10:00-15:00  села Мецаван, Акнер, Ахпат, Цахкашат;

11:00-12:00  село Даштадем;

11:00-16:00 кожевенный завод, кварталы “Германакан”, ‘Банаван”, “Совхозаин”, “Эстнакан”, “Кркорян”, “С. Аветисян”, “Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, “Галои Пучах” в городе Спитак; село Лернанцк;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селам Аниаван, Анипемза, в Анийском регионе; села Капс, Ваграмаберд, а также абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к кварталу “ЛЕНГЕС банаван”, в Ахурянском регионе.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 135, 136, 137, 138 в кв. ‘Б-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома, прилегающие к перекрестку улиц Багреванд-Молдовакан, жилые дома 49/53, 49/57 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-15:00  частные дома 77-106 на 26-ой улице Нор Ареша; частные дома на 3-ем и 4-ом переулках улицы Димитрова;

11։00-17:00 жилой дом 43 на улице А. Аветисяна, жилые дома 26-28 на улице Сундукяна, жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна;

 

в Армавирской области:

10։00-14:00  улицы Исаакяна, Комитаса в городе Армавир; села Царашен и Арташар;

11։00-17:00  села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд, Кохбаван;

 

в Котайкской области:

11։00-16։00  частично 2-ой микрорайон и 5, 6, 7, 8 микрорайоны, бассейн, ООО “Даймонд”, “Лума”, “Норарар”, Дворец Пионеров, Дворец Культуры и прилегающие территории в городе Абовян; частично село Ариндж;

11։00-17:00 общины Карашамб, Тегеник, Озанлар, садоводческие компании “Труд”, “Марине”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30  населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11:00-16:30  села Ланджахбюр, Гегаркуник, Сарухан, Гандзак, Кармир, Цахкашен полностью; абоненты-жильцы, расположенные в конце квартала “Ацарат”, новая школа N8 в Ацарате; станция оператора “Юком”, ООО “Кариш” в селе Кармир; школа N1 и станция оператора “Тим Телеком” в Сарухане;

 

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Овташат;

10:30-12:30 частично село Мхчян; села Паруйр Севак, Тигранашен, Армаш и частично село Ерасх;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 села Хндзорут и Нор Азнваберд;

10:30-12:00 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацан, Таманцинери, Геворгян, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсенян, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:30-12:30 село Аратес;

 

в Лорийской области:

11:00-16:00 село Шаумян;

 

в Тавушской области:

11:00-13:00  частично улицы Калинина, Гетапня, Орджоникидзе в городе Дилижан.

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