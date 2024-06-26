Среда, 26 Июня 2024 16:15

АрмИнфо. Председатель постоянной комиссии НС Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян предлагает сформировать студенческие волонтерские отряды, которые будут привлечены к некоторым инженерным работам на передовой.

По словам депутата, идея возникла во время посещения прифронтовых инженерных сооружений с руководством оборонного ведомства РА.

Председатель комиссии сообщил, что обсудил это предложение с членами возглавляемой им комиссии. Идею уже одобрили министр обороны, а также образования, науки, культуру и спорта. По словам Андраника Кочаряна, те студенты, которые примут участие в программе, будут поощряться государством.

По мнению главы комиссии, программа даст молодым людям возможность принять участие в решении оборонных задач страны, приобрести новые навыки, познакомиться с повседневной жизнью армии. После изучения международного опыта выяснилось, что подобные программы реализуются в ряде европейских стран, указал депутат правящей фракции.

Проект планируется реализовать в июле-августе. Руководить формируемыми студенческими отрядами будут курсанты военной академии имени Вазгена Саргсяна, в состав групп войдут также девушки.