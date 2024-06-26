Среда, 26 Июня 2024 15:46

АрмИнфо. Делегация во главе с председателем армянского парламента Аленом Симоняном в Риге со спикером Сейма Латвийской Республики Дайгой Миериней обсудила вопросы сотрудничество РА-ЕС, а также демократические реформы в Армении.

Согласно пресс-службе законодательного органа РА, Симонян, коснувшись развития межпарламентских отношений, предложил инициировать сотрудничество между постоянными комиссиями обоих парламентов, а также в рамках формата "Северная Европа - Балтийские страны" (NB8).

Симонян представил коллеге инициированный правительством Армении проект "Перекресток мира", попросил ее оказать содействие в возвращении на родину удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Он пригласил спикера Сейма Дайгу Миериня посетить РА.