Среда, 26 Июня 2024 15:46

АрмИнфо. Для меня важно восстановление репутации моих коллег, и мы сделаем все, чтобы оспорить решение в суде и оправдать их. Об этом заявил бывший министр экономики Армении Ваан Керобян 26 июня в ходе интервью.

Отметим, что речь идет о сотрудниках Министерства экономики, которые в рамках уголовного дела, для смягчения решения следственных органов и прекращения уголовного преследования, признали свою вину.

Керобян обусловил подобное решение наличием многочисленных положений в обвинительном тексте, которые не соответствуют действительности, а также нарушением 82 статьи Угловного кодекса Армении. В послденем, как он отметил, есть обязательное требование, касающееся возмещения нанесенного ушерба государству в случае если преследование в отношении лица, признавшего свою вину, прекращается. В этом контексте экс-министр заметил, что во-первых в материалах дела существенно снизили размер ущерба, а во-вторых, уголовное дело было прекращено без выполнения этого требования. <И выходит, что или генпрокуратура остановила уголовное дело без возмещения ущерба, или ущерба не было?>, - спросил Керобян.

Он также заявил, что когда будут опубликованы материала дела, станет очевидным, что отсутствуют коррупционные проявления, и даже речи нет об откате денежных средств. В частности, бывший госчиновник обратил внимание на то, что компания Synergy, фигурирующая в деле, является долгосрочным партнером ООН, реализовывает свою продукцию в 80 странах мира. <Количество таких армянских компаний можно посчитать на пальцах. И в этом плане говорить о коррупции непозволительно>, - отметил Керобян.

Он также назвал абсурдным обвинения в адрес Ани Геворгян - невестки спикера Парламента Армении Алена Симоняна. В частности, Керобян подчеркнул, что Геворгян не являлась ни топ-менеджером, ни акционером компании, и более того, не имела влияния на принятие тех или иных решений.

В ходе интервью Керобян рассказал также о напряженных отношениях с рядом должностных лиц, в числе которых глава СНБ Армении, вице-премьеры, глава аппарата премьер-министра. Не раскрывая каких-либо деталей, он лишь отметил, что не выполнял просьбы главы СНБ, которые противоречили его принципам. Относительно замглав правительства, Керобян заметил, что последние часто торпедировали важные программы для экономиечского развития страны, из-за чего в отношениях все чаще наростало напряжение.

<Реализация программ правительства в 99% фильтруются со стороны вице-премьеров. Мы были настроены на все 100% выполнять поставленные

перед нами задачи. Но имелось много разногласий, которые привели к напряжению отношений. Это касается обоих вице- премьеров. И вместо того, чтобы получить их поддержку - получали сопротивление>, - отметил бывший министр экономики. В частности, он указал на ряд создаваемых искусственных барьеров в реализации тех или иных проектов.

На просьбу представить хоть один пример, Керобян рассказал о проекте беспрепятственного транзита для армянских грузоперевозчиков по территории Ирана, то есть о снятии транзитных выплат. Соответствующий меморандум, по словам экс- министра, был заключен еще в 2021 году. С иранской стороны документ подписал министр дорожного строительства. <Это упростило бы доступ для наших грузоперевозчиков не только на иранский рынок, но и в направление стран Ближнего Востока, Индии и т.д. Те транспортные издержки, которые действуют для армянских грузовиков таковы, что никто не хочет пользоваться этой дорогой. И в результате мы теряем громадный рынок>, - заметил он.

На вопрос, почему проект все еще не реализован, Керобян попросил переадресовать данный вопрос вице-премьеру Мгеру Григоряну. Он подчеркнул, что каких-либо серьезных обоснований для этого не было, коллеги из Комитета госдоходов, Министерства территориального управления и инфраструктур также были за реализацию проекта. <У меня нет объяснений почему. А это жизненно важный вопрос для Армении, так как речь идет о регионе с высоким потенциалом>, - подчеркнул бывший министр экономики.

Говоря о грядущих своих действиях, Керобян отметил, что не намерен примыкать к оппозиционным движениям, а вернется к бизнес-деятельности.

Напомним, что уголовное дело против ряда чиновников Минэкономики и представителей частного сектора было возбуждено 31 января с.г. По версии следствия, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате победила компания (Synergy), которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов - почти $100 тыс). По делу были арестованы директор компании Synergy Ашот Ованнисян; бывшая сотрудница компании, невестка спикера парламента Ани Геворкян; еще одна сотрудница компании Лили Мкрян (Геворкян и Мкрян освобождены под залог, подписку о невыезде и поручительство), а также главы департамента политики государственных инвестиций и реализации сельхозпрограмм Минэка Лили Сираканян и Тарон Мартиросян. Уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян была отправлена под домашний арест.