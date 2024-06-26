Среда, 26 Июня 2024 13:41

АрмИнфо.Американский конгрессмен Адам Шифф призывает государственного секретаря США Энтони Блинкена уделить приоритетное внимание защите армянского наследия в Арцахе на всех встречах с официальными лицами Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

В сообщении отмечается, что представитель Шиффа возглавил соответствующее письмо, адресованное главе Госдепа США. Под письмом уже подписались 47 американских конгрессменов.

"Нет более четкого доказательства геноцидальных намерений Азербайджана стереть все следы армянской цивилизации на всей территории Арцаха - точно так же, как это делали сменявшие друг друга турецкие правительства после Геноцида армян>, - отметил исполнительный директор Армянский национальный комитет Америки (ANCA). Арам Ампарян. Он добавил, что комитет приветствует лидерство представителя Шиффа в обеспечении защиты армянского культурного наследия и ценит его постоянные усилия по привлечению Азербайджана к ответственности за совершенные преступления против человечества.

В письме от 24 июня Адам Шифф и его коллеги напомнили, что после военного наступления Азербайджана на Арцах в сентябре 2023 года уже есть свидетельства того, что Азербайджан продолжает свою стратегию уничтожения армянской культуры внутри и вокруг этого региона. Законодатели подчеркнули, что перед лицом этих значительных рисков для армянского культурного наследия они обратились с письмом, чтобы выразить глубокую обеспокоенность происходящим. "Государственный департамент должен сделать больше для предотвращения действий Азербайджана. Даже когда ваши высокопоставленные дипломаты встречаются с азербайджанскими официальными лицами, неясно, поднимаются ли эти опасения или они поднимаются с соответствующим уровнем серьезности, которого заслуживает этот вопрос, - отмечается в сообщении.

Отметим, что письмо Шиффа появилось сразу после посещения послом США в Азербайджане Марком Либби арцахского города Шуши в прошлом месяце.