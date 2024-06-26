Среда, 26 Июня 2024 12:54

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану.

26 июня в беседе с журналистами он заявил, что Россия пришла в Нагорный Карабах, передала его Азербайджану и вернулась в Россию.

"Когда Армения полностью зависела от России, разве у нас не было войны? Была. Давайте зафиксируем, что мы попали в войну из-за этой ситуации, мы пытались этими изменениями привнести стабильность и уверены, что эти изменения принесут стабильность", - сказал секретарь СБ, говоря об изменении внешнеполитического вектора.

Григорян подчеркнул, что именно Россия захватила Нагорный Карабах, без ее разрешения никакой войны не было бы.

Отвечая на вопрос о возвращении армянских пленных из Азербайджана, секретарь СБ отметил, что эта проблема остается приоритетом для властей Армении. Он отметил, что вопрос возвращения пленных постоянно обсуждается с азербайджанской стороной и международными партнерами, и в этом направлении ведется активная работа. Григорян при этом считает, что связывать этот вопрос с подписанием мирного договора неправильно, поскольку армянская сторона считает, что пленные должны быть возвращены как можно скорее. Он отметил, что мир между странами должен быть всеобъемлющим и возвращение пленных является неотъемлемой частью этого процесса.