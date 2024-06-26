Среда, 26 Июня 2024 12:24

АрмИнфо. Военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией с 96% снизилось до менее чем 10%, т это был выбор РФ. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

По его словам, Россия решила не поставлять Армении оружие и боеприпасы, и это продолжается до сих пор. "Когда они регулярно жалуются, что Армения закупает оружие у других стран, они забывают о тех контрактных обязательствах, которые были подписаны в 2021 и в 2022 году", - сказал Григорян. Он добавил, что из Москвы поступали объяснения о том, что основной причиной этому является война с Украиной.

Отвечая на вопрос, как будут развиваться отношения между Арменией и Россией в сфере безопасности, секретарь Совбеза отметил, что это зависит от того, как Россия будет реагировать на существующие проблемы. "Но есть и контракты, подписанные в 2021 году. Не хочу называть имен, но хочу сказать, что одному высокопоставленному чиновнику из Армении однажды сказали, что если Россия будет поставлять нам оружие и боеприпасы, наша позиция станет более жесткой, и по этой же причине они не поставляют их", - сказал Григорян.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Армения обратилась к Российской Федерации с просьбой вернуть $400 млн за непоставленное оружие. Российская сторона, в свою очередь, заявила, что уже через год после размещения Ереваном оборонного заказа уведомила Армению о его выполнении, предложив забрать уже готовую продукцию. Армения этого по каким-то причинам не стала делать. Затем началась российско­украинская война, и предназначенная для Армении военная продукция была использована в войне против Украины.