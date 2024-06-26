Среда, 26 Июня 2024 12:06

АрмИнфо.Баку пока не ответил на предложение Еревана о создании совместного механизма расследования инцидентов на границе. Об этом 26 июня в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, Армения обеспокоена дезинформацией, распространяемой Министерством обороны Азербайджана, о якобы нарушениях режима прекращения огня со стороны Армении. "Очевидно, что никаких шагов по эскалации ситуации с армянской стороны не было. Мы обеспокоены распространением подобных фейковых новостей. В качестве решения проблемы мы предложили Азербайджану создать совместный механизм расследования между соответствующими ведомствами", - отметил Григорян.

Напомним, что 15 июня премьер Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану сформировать двусторонний механизм по расследованию нарушений режима прекращения огня на границе двух стран. 22 июня аппарат премьер-министра Армении заявил, что Ереван по дипломатическим каналам предложил Азербайджану приступить к реализации двустороннего механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня, однако реакция со стороны Баку оказалась нулевой.