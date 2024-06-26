Среда, 26 Июня 2024 11:48

АрмИнфо. Армения получила от Азербайджана 10-ый пакет предложений по мирному договору. Об этом 26 июня в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

По его словам, Баку отреагировал на девятый пакет предложений, представленный армянской стороной. "Сейчас мы работаем в этом направлении", - сказал Григорян.

На вопрос журналистов, можно ли предполагать, что стороны приблизились к заключению мирного соглашения, секретарь Совета безопасности ответил, что в переговорах существует известный подход: пока все не согласовано, ничего не согласовано. "Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что процесс динамичный, иногда мы добиваемся прогресса, иногда нет. Идет работа по максимальному ускорению этого процесса. Армения готова подписать соглашение как можно скорее, и недавно мы сделали предложение подписать его через месяц", - напомнил Григорян.