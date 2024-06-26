Среда, 26 Июня 2024 11:17

АрмИнфо. В последнее время Азербайджан возобновил регулярное распространение дезинформации о том, что Армения якобы нарушает режим прекращения огня. Официальный Баку прибегает к этому каждый раз, когда готовит новую эскалацию. Об этом, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, заявила член армянской делегации в ПАСЕ Арусяк Джулакян.

По ее словам, которые приводит пресс-служба НС РА, 19 апреля комиссии по делимитации и демаркации государственных границ Армении и Азербайджана достигли важного соглашения, согласно которому процесс делимитации будет осуществляться на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Этим соглашением стороны договорились о делимитации и демаркации отдельных участков северной части армяно-азербайджанской границы с целью приведения их в соответствие с межреспубликанской границей на правовой основе, существовавшей на момент развала Советского Союза. Согласно этому принципу, делимитации и демаркации были подвергнуты более 12 километров линии границы, а пограничные службы обеих стран разместились на согласованных участках границы.

"Конечно, это был позитивный и стабилизирующий шаг в процессе регулирования отношений. Однако спустя 10 дней министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Алма-Ате для переговоров по мирному соглашению, однако существенного прогресса не произошло, поскольку Азербайджан не желает зафиксировать уже достигнутые договоренности в мирном договоре. Более того, Баку выдвинул новые предварительные условия, заявив, что они будут готовы подписать мирный договор только тогда, когда Армения внесет поправки в свою Конституцию, поскольку, согласно утверждениям азербайджанской стороны, в ней имеются положения, содержащие территориальные претензии, что не соответствует действительности", - отметила депутат.

Она добавила, что Армения признает территориальную целостность и нерушимость границ всех своих соседей. Республика придерживается этого принципа и не имеет амбиций за пределами своей международно признанной территории в 29 743 квадратных километра. "Конституция Республики Армения и поправки к ней являются внутренним делом Армении, и мы рассматриваем попытки официального Баку вмешаться во внутриармянские обсуждения по этому поводу, начавшиеся в 2018 году, как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Подобные разговоры торпедируют мирный процесс и ставят под сомнение искренность руководства Азербайджана в достижении мира. Помимо вышеперечисленного, 15 июня премьер- министр Армении заявил, что правительство Армении намерено не допустить возникновения напряженности, и предложил Азербайджану создать двусторонний механизм по расследованию случаев нарушений режима прекращения огня. На сегодняшний день никакого ответа на это предложение от Азербайджана не получено. Практика Азербайджана провоцировать региональную эскалацию при каждом удобном случае вызывает беспокойство. По данным ряда экспертных центров, Азербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией после саммита COP29 в Баку в ноябре 2024 года, предприняв новую агрессию. Обращаю на это ваше и международное внимание, а также на то, что предложение официального Еревана заключить мирное соглашение в течение месяца осталось без ответа со стороны официального Баку", - подчеркнула парламентарий.