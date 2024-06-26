Среда, 26 Июня 2024 10:38

АрмИнфо.. Государство должно предпринять четкие шаги для предотвращения случаев пыток. Об этом говорится в послании Защитника прав человека РА Анаит Манасян по случаю отмечаемого 26 июня Международного дня поддержки жертв насилия.

Как отмечается в послании, которое распространил офис Омбудсмена РА, деятельность Защитника прав человека как национального превентивного механизма направлена на предотвращение пыток и других форм жестокого обращения в стране. В годовых и специальных докладах Омбудсмен всегда подчеркивала отсутствие компенсаций и других механизмов поддержки нематериального ущерба, причиненного жестоким обращением. Это приоритетный вопрос, который должен должным образом решаться государством. Также очень важно предоставлять психологические, медицинские и социально-реабилитационные услуги жертвам пыток и их семьям. В офис Омбудсмена продолжают поступать жалобы и оповещения об очевидных случаях пыток в уголовно-исправительных учреждениях, в полиции и следственных органах. "Это обстоятельство очень тревожит. Государство должно предпринять четкие шаги для предотвращения случаев пыток. При этом необходимо быстро и адекватно реагировать на эти случаи, быть последовательными с точки зрения обеспечения эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности. В этом смысле в нашем государстве существуют различные проблемы, которые необходимо решать как можно скорее. Я уверена, что мы должны объединить наши усилия, чтобы создать в Армении такую среду, где будут исключены пытки и другие формы жестокого обращения. Я хотела бы особо отметить политику, проводимую властями Азербайджана, в том числе, в вопросах, связанных с пытками и бесчеловечного обращения с армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися в бакинских тюрьмах. Данное обстоятельство неприемлемо с точки зрения всех ценностей, принятых в современном цивилизованном мире, и должно быть оценено международным сообществом должным образом", - отмечается в послании Защитника прав человека Армении.

Напомним, что Международный день поддержки жертв насилия был учрежден Организацией Объединенных Наций 12 декабря 1997 года.