Среда, 26 Июня 2024 10:29

АрмИнфо. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас станет главой дипломатии Европейского Совета вместо Жозепа Бореля. Об этом сообщает агентство DPA.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта сменит Шарля Мишеля на посту главы Европейского совета. Кандидатуры были утверждены Грецией, Польшей, Испанией, Нидерландами, Германией и Францией. Кандидатуры Каи Каллас, Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, которую выдвинули на новый срок главы Еврокомиссии, будут представлены главам государств ЕС 27 июня. Для утверждения кандидатур необходимо собрать не менее 20 голосов от лидеров стран. Помимо этого, кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен должен одобрить Европейский парламент 15 июля.