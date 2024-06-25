Вторник, 25 Июня 2024 22:10

АрмИнфо.25 июня 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри.

В рамках встречи были обсуждены возможности дальнейшего углубления налаженных связей, озвучены конкретные предложения относительно увеличения объёмов товарооборота, расширения и диверсификации взаимовыгодного экономического партнёрства.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области с упором на расширение кооперации в сферах нефтегазовой и химической промышленности, энергетики, транспорта и финансово-банковском секторе.

Также собеседники констатировали продуктивность бизнес-форума «Туркменистан – ОАЭ», состоявшегося в первой половине этого дня.

Кроме того, стороны отметили, что визиты на высших и высоких уровнях имеют большую значимость в поступательном развитии туркмено-эмиратского партнерства.