Вторник, 25 Июня 2024 20:22

АрмИнфо. Один из лучших американских актеров кино и театра, выдающийся Кевин Спейси станет почетным гостем XXI Международного кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Спейси дважды лауреат кинопремии <Оскар>, обладатель <Золотого глобуса> в номинации <Лучший актер телесериала>, а также премии Лоренса Оливье (Laurence Olivier Award) за лучшую театральную роль.

Начал свою карьеру с театральной сцены, а в 1995 году получил одобрительные отзывы от кинокритиков за роль Джона Доу в фильме <Семь>. Среди самых успешных работ Кевина Спейси на сегодняшний день: <Подозрительные лица>, <Красота по-американски>, <Жизнь Дэвида Гейла>, <Возвращение Супермена> и сериал <Карточный домик>.

За последние 40 лет Спейси снимался вместе с такими звездами как Брэд Питт, Мартин Фримен, Аль Пачино, Ким Бейсингер, Рассел Кроу, Сэм Рокуэлл, Гвинет Пэлтроу, Джефф Бриджес, Джек Леммон, Аннетт Бенинг, сотрудничал с лучшими американскими и британскими режиссерами, в числе которых Дэвид Финчер, Алан Паркер, Сэм Мендес, Эдгар Райт, Кертис Хэнсон, Джон Лассетер, Данкан Джонс, Майк Николс, Брайан Сингер и др.

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> состоится с 7 по 14 июля и будет посвящен 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура.

Согласно традиции, в рамках <Золотого абрикоса> ереванский зритель получит возможность посмотреть конкурсные фильмы из разных стран мира, а также из самых престижных кинофестивалей (Каннский, Берлинский и др.). Ожидается также визит выдающихся деятелей мирового киноискусства, которые представят свой опыт и искусство кинолюбителям в Армении.