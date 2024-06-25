Вторник, 25 Июня 2024 18:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улице Н. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 39, 40 в кв. ‘Норашен”;

11։00-16:00 частные дома 55-10 на 14-ой улице, 51-70 на 15-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилой дом 3 на улице Пушкина, жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, частные дома 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 5-17 на улице Арама Хачатряна;

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Лернагог;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Раффи, частично улицы Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гохт, Гарни, Гегард;

13:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинери, Р. Сафаряна, Галаляна, Еритасардакан; улицы 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21 села Касах;

в Гегаркуникской области:

10։00–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11։00–14:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30–15:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично кварталы 2, “Каяран” в городе Масис; частично село Саят-Нова, ООО ‘Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмухкоюги”, ЗАО “Трансшин”, ОАО ‘Берма”, Ч/П “Грета Авагян”, ООО “Лафик”, ‘Хор Гаг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Тавушской области:

11:00-12:30 села Айгедзор, Чинари, Мовсес, Арцваберд, станции операторов “Тим Телеком”, ‘Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:00 села Цахкаван, Паравакар, Варагаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 село Одзун;

11:00-17:00 села Марц, Кариндж, Атан, Агнидзор, Лорут, Шамут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 на улице Н. Степаняна, 30/1, 32, 32/1, 37/41 на улице Молдовакан, 7 на улице Тотовенца, школа N135, ясли-детский сад N307 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-15:00 частные дома 94-117 на 22-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилые дома 14-28 на улице Пароняна, 72 на улице Лео, 58 на улице Анрапетутяна, 10, 16 на улице Вардананца, 31, 33, 37 на улице С. Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 46-48А на пр. Комитаса, 10 на улице Врацакан, 27/4 на улице Н. Тиграняна, частные дома 13-68Б на 1-ой улице М. Аветисяна, 1-46 на 2-ой улице, частные дома 43/10-180 на улице Гапанцяна;

в Армвирской области:

10։00-15:00 частично село Птгунк и село Мусалер;

11։00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд, Кохбаван;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 улицы С. Саргси, П. Севака, Хоренаци, Н. Аштаракеци, Абовяна, Раффи, Араратяна, квартал “Багаван” в городе Аштарак; села Арташаван, Сагмосаван, Уши;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-13։00 частично село Зовуни; улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), садоводческая компания “Арагил”;

10։30-16։30 жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26 на улице Анрапетутяна, улицы Ереванян, Кармир Банаки, Интернационал, территория рынка в городе Абовян; село Элар;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа-Дзорахбюра;

10։30-13։30 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Балаовит; частично ТЦ “Ариндж Молл”;

11:00-14:30 ЗАО “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком”, дом отдыха “Виардо”, пансионаты “Цахкаовит”, “Нарек”, оздоровительный комплекс “Тегенис”, ООО “Капитал Билд”, “Европа Хаус”, “Деджи Тейн” и прилегающие абоненты в городе Цахкадзор;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы 2, 3, “Каярани”, “Нор”, частично улицы Дпроцаканнери, Азатамартикнери, Анрапетутяна, Ереванян, 3-10, частично 6-ой, 7-ой, 9-ый переулки в городе Масис; частично села Норамарг, Ранчпар;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

10:00-14:00 села Ланджазат, Зангакатун; частично села Вардашат и Урцаландж; станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, воинские части, ЗАО “Айаэронавигация”, телестанция “Зовашен”, абоненты “Гидромет каян” в селе Урцадзор;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Караглух;

10:00-12:00 частично квартал “Дзахапня”, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

12:00-14:00 частично улица Маштоца в городе Джермук;

в Лорийской области:

10:00-15:00 села Мецаван, Акнер, Ахпат, Цахкашат;

11:00-12:00 село Даштадем;

11:00-16:00 кожевенный завод, кварталы “Германакан”, ‘Банаван”, “Совхозаин”, “Эстнакан”, “Кркорян”, “С. Аветисян”, “Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, “Галои Пучах” в городе Спитак; село Лернанцк;

в Ширакской области:

11:00-17:00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селам Аниаван, Анипемза, в Анийском регионе; села Капс, Ваграмаберд, а также абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к кварталу “ЛЕНГЕС банаван”, в Ахурянском регионе.