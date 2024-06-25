Вторник, 25 Июня 2024 17:58

АрмИнфо.У нынешних правителей Армении практически нет никакой внешнеполитической повестки, она сводится лишь к азербайджанизации армянского государства. Подобной точки зрения придерживается член правления бывшей правящей в стране Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

Выступая 25 июня на пресс-конференции в Ереване, оппозиционный политик заметил, что у нынешних властей Армении нет ни одного более - менее просчитанного шага, ни одной стратегии, которая обслуживала бы интересы Республики Армения. Об отсутствии такой стратегии

свидетельствует направление армянской делегации в украинскую Бучу.

К примеру, как заметил Шармазанов, Грузия, которая связана с Европейским Союзом тысячами нитей, не пошла на авантюру Запада против России. Точно также не просчитываются шаги, когда власти вводят страну в прямое противостояние с Россией, забывая, что именно благодаря этой стране Армения получает миллиарды долларов. "Я сторонник армяно-российских союзнических отношений. Результатом этого сотрудничества были два армянских государства, развитая экономика", - сказал Шармазанов.

Кроме того, как заметил политик, премьер-министр РА Никол Пашинян легитимизирует все преступления Азербайджана против Армении. Глава армянского кабмина, ссылаясь на заявление официального Баку, в частности заявил, что мол "если вы не давали мне жить 30 лет, я также не дам вам жить, и за все отомщу". "Если перевести это на язык кавказских народов, то получится: "ну, мы оккупировали их 7 районов, теперь очередь Азербайджана оккупировать 7 районов Армении". Для Алиева нет необходимости держать ни министра обороны, ни министра иностранных дел, все их функции выполняет Никол Пашинян", - заявил Шармазанов.

Напомним, в ходе своего выступления на политическом собрании партии <Гражданский договор> в Анкаване премьер-министр Никол Пашинян заявил: "Азербайджан говорит: вы не давали мне жить 30 лет, я и вам не позволю жить? Я отомщу тебе. И это самый большой вызов, который нам предстоит преодолеть".