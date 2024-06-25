Вторник, 25 Июня 2024 17:57

АрмИнфо.Россия готова выстраивать дружеские отношения с Арменией. Об этом, согласно сообщению NEWS.ru, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в кулуарах <Примаковских чтений>.

Он подчеркнул, что <танго танцуют вдвоем>, поэтому конечный исход зависит от Еревана. <Россия совершенно точно готова выстраивать с Арменией дружеские и союзнические отношения, мы будем до последнего придерживаться этой линии, но танго танцуют вдвоем, конечный исходит зависит не от России, он зависит от Армении, он зависит от того, в какой степени нынешнее руководство Армении осознает те риски, которые несет в себе антагонизация по отношению к России>, - отметил Косачев.

Сенатор добавил, что сближение Армении с Западом является безответственным. Он сказал, что на примере других стран постсоветского пространства можно увидеть, к чему приводит сближение с Западом, поэтому Россия не желает такой судьбы Армении.