Вторник, 25 Июня 2024 17:52

АрмИнфо. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Европейский союз (ЕС) несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия. Как передает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках X Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Конечно же, говоря об Армении, нельзя, будет неправильно, как говорится, закрывать глаза на то, что сегодня, как говорится, политический вектор этой страны все больше и больше склоняется в сторону Запада. Нужно также понимать, что Европейский союз и Евразийский экономический союз - это вещи несовместимые. И те выгоды, которые какая- то страна получает от близости с Россией, это тоже надо воспринимать, что это и плата, которую мы платим за свою безопасность и за стратегическую глубину, поэтому приход каких-то внерегиональных игроков туда будет, конечно, иметь последствия>, - подметил он.

Оверчук отметил, что Россия заинтересована в стабильной Армении, в хороших торговых отношениях, <в хороших братских отношениях>. Он напомнил, по решению президента РФ Владимира Путина, российская сторона оперативно пришла на помощь Армении после наводнения в Лорийской и Тавушской областях и в рекордные сроки восстановила железнодорожное движение.

Напомним, что в устранении последствий наводнения компании <Южно-кавказская железная дорога> активную поддержку оказали железнодорожники из России и Грузии. В частности, в работах были задействованы 300 сотрудников ЮКЖД, а поручению руководства <Российских железных дорог>, в помощь ЮКЖД были направлены 35 специалистов и руководителей различного профиля - инженеры пути, геодезисты, машинисты техники. Они были задействованы на самых проблемных разрушенных участках инфраструктуры и в инициативном порядке руководили восстановительными группами.

Грузинские железнодорожники также предоставили подвижной состав и специалистов для проведения восстановительных работ. В частности, это 30 вагонов, из которых 15 хоппер-дозаторов, 15 думпкаров (вагон-самосвалы различного типа) и тепловоз, а также 10 механиков для работы с восстановительным подвижным составом.

Отметим, что по данным Статкомитета, внешнеторговый оборот между Арменией и ЕАЭС в январе-апреле 2024 года вырос в 3 раза, составив $6.4 млрд. Объем взаимной торговли Армении с ЕС за отчетный период сократился на 24,3% до $695.5 млн.