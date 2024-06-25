Вторник, 25 Июня 2024 17:51

АрмИнфо. Инициаторы проведения референдума о заявке на вступление в ЕС преследуют единственную цель - вывод российской базы из Армении. Подобное мнение в ходе пресс-конференции 25 июня выразил экс премьер- министр Армении Хосров Арутюнян.

Заметив, что членство в ЕС достаточно длительный и трудоемкий процесс, он сослался на турецкий, грузинский, молдавский и украинский опыт. Евроинтеграция требует, по словам экс-премьера, проведения углубленной аналитики не только в экономическом поле и в сфере безопасности, но и правовой, судебной системах, в сфере защиты прав человека, общественных институтов и т.д. Арутюнян подчеркнул, что это серьезный процесс, в рамках которого государству будут предъявлены определенные требования. Он заметил, что в армянской общественности, естественно, есть стремление к европейской системе ценностей, поскольку последняя нам не чужда. Более того, Армения разделяет многие европейские подходы. Следовательно, итоги референдума по евроинтеграции, повестку которого сейчас пытаются продвигать прозапданые политические силы, могут быть положительными.

<Ясно, что в итоге нас не примут. Но при этом Евросовет укажет нам на наши проблемы в сфере безопасности, на наличие на своей территории российской базы и ответит, что не может нас так принять. Следовательно, последующим шагом, еще до членства, станет вывод российской базы из нашей страны. Референдум преследует именно эту цель>, - заявил Арутюнян. Бывший госчиновник заметил, что далеко не впечатлен ведомой в России политикой, однако хорошо осознает, что Турция является той страной, которая для достижения своих целей сможет найти причины для вторжения в соседние страны. <Сирия, Ливия, Кипр и т.д . яркие тому примеры>, - добавил он.

Коснувшись, так называемого, <зангезурского коридора>, Хосров Арутюнян задался вопросом - что мешают Турции провоцировать военное действие и силой войти в Сюник? <Один фактор - Россия. Та Россия, которая сегодня во всем поддерживает Турцию, и, к сожалению, Азербайджан, не осознавая всю важность, это я говорю небезосновательно. Россия хорошо понимает, что Сюник - это самая важная стратегическая точка на Южном Кавказе. Она не может ее уступить. Следовательно, если их военные присутствие ничем не помогает нам, но и не мешает>, - отметил экс-премьер.

Он еще раз заявил, что инициаторы референдума используют его не столько для членства в ЕС, а для создания правовых оснований для вывода России из Армении. <Я здесь вижу серьезные угозы. Общественность должна трезво оценить происходящее. Надо понимать, что проводя референдум, мы не станем членами ЕС, но приведем государство к новым проблемам>, - подчеркнул Арутюнян.