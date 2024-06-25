|Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭ
|Кевин Спейси станет почетным гостем кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Был ли согласован с мэром Еревана визит главы общины Нор-Норк в украинский город Буча?
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Турции обсудили двусторонние и региональные вопросы - источник
|Политик: у нынешних правителей Армении практически нет никакой внешнеполитической повестки
|"Танго танцуют вдвоем": сенатор об отношениях России с Арменией
|Замминистра обороны Армении ответил <по-еврейски>
|Сколько насильственно перемещенных арцахцев покинули Армению?: данные СНБ
|В Армении выявлен еще один случай незаконного оборота наркотиков и легализации доходов от их продажи
|Доклад Госдепа: Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
|Алексей Оверчук: ЕАЭС и ЕС несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия
|Экс-премьер Армении: Референдум по евроинтеграции преследует единственную цель - вывод российской базы из Армении
|В Следкоме Армении возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти военнослужащего на плацу
|Узай Булут: Турция с гордостью сделала бы с Европой тоже самое, что и собственным немусульманским населением в прошлом
|Александр Вучич подтвердил факт продажи вооружения Азербайджану
|Формирование нового мирового порядка наиболее ярко проявляется на Ближнем Востоке, где есть определенные вызовы и для Армении - политолог
|Минобороны Армении меняет условия службы братьев в одной воинской части и применения последствий к досрочно демобилизованным военным
|На Армению надвигается очередной циклон, который принесет с собой понижение температуры и интенсивные дожди
|Сроки применения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте будут перенесены - мэр
|Арам I обсудили с Ишханом Сагателяном ситуацию в Армении
|Генсек ОДКБ: В случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне
|Сын известного армянского певца Спитакци Айко - Грачья Гевондян останется на свободе
|Миллер: Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МТУИ Армении предложило освободить пилотов от призыва в армию
|В Арени пройдет фестиваль национальной кухни <Тади Шорва>
|Фракции НС Арцаха обвиняют власти Армении в разжигании ненависти по отношению к карабахским армянам
|Главы основных христианских конфессий обвинили власти Израиля в скоординированной атаке на христианское присутствие на Святой Земле
|Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека
|Tрасса Ереван-Апаран разблокирована: сельчане требуют встречи с Пашиняном
|Сотрудникам Административного суда Армении предложено перейти на другую работу до решения вопроса с их зарплатой
|В Армении 38-летний мужчина с использованием электронных технологий смог похитить 2,5 млн драм у троих граждан
|Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах
|Арам Габрелянов попал в 14-й санкционный пакет ЕС в отношении России
|Армения готова предоставить студентам стипендии для обучения в ведущих университетах мира
|Посол: Азербайджан спешит полностью избавиться от богатого армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе
|В Лондоне успешно прошла презентация сборника сочинений Рубена Пашиняна <Разнобой>
|Мнение: Острие копья Исламского мира в лице Турции войдет в мягкое подбрюшье России через восточную провинцию Азербайджан и Дагестан
|Мэр Еревана поручил усилить контроль над уличной торговлей
|Все - начиная с министра и заканчивая премьером, водят нас за нос: напряженная ситуация на трассе Ереван-Апаран
|Иностранные журналисты и эксперты бьют тревогу в связи с новыми угрозами войны в адрес Армении со стороны Азербайджана
|Новый фильм Атома Эгояна откроет XXI международный кинофестиваль "Золотой абрикос"
|СНБ Армении создает основания для вовлечения в свои ряды коллег из Арцаха
|Caucasus Heritage Watch сигнализирует об увеличении на 75 % случаев уничтожения Азербайджаном армянского наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Пашинян: "реальная Армения" - это та Армения, где народ больше хочет не страдать и бороться, а просто жить
|Тойво Клаар отреагировал на предложение Армении к Азербайджану о создании двустороннего механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня
|Армянские паралимпийцы показывают блестящие результаты на соревнованиях в Тбилиси
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Фракция "Армения" считает слушания в парламенте РА о проведении референдума по вступлению в ЕС искусственными и оторванными от геополитических реалий
|Турецкая журналистка: Армения признала Палестину после разговора Пашиняна с Эрдоганом
|Баронесса Кокс: Маленькая земля Нагорного Карабаха, исторически древняя Армения, теперь очищена от всех армян - настоящий случай этнической чистки
|Лекорню: " Армения, Хорватия и Эстония заказали 60 единиц установок Caesar
|Арабский мир и ХАМАС приветствуют признание Арменией Палестины
|Армения присматривается к новейшей индо-израильской системе противоракетной обороны MR- SAM
|<Мать Армения> и адвокатское бюро <АрмКонсул> будут оказывать безвозмездную юридическую помощь беженцем из Арцаха
|Армянской стороне вручена нота МИД Беларуси
|Немецкая HELMHOLTZ заинтересована в проведении совместных научных исследований с Арменией по ряду направлений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Турция отреагировала на признание Арменией Палестины
|Читать больше
АрмИнфо.В Следкоме Армении возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти военнослужащего на плацу.
Так, согласно сообщению Следственного комитета страны, 24 июня из управления Военной полиции Сисиана Министерства обороны РА поступило сообщение о гибели в тот же день, около 10:00, военнослужащего N-ой воинской Давида Ваановича Нерсисяна.
"Согласно сообщению, состояние Нерсисяна ухудшилось на плацу во время построения. Он внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Инцидент произошел около 9:40 утра, его срочно перевели в военный госпиталь, где около 10:00 утра зафиксирована его биологическая смерть ", - говорится в сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 155 УК РА (умышленное убийство).
"В рамках предварительного следствия был произведен внешний осмотр тела, в результате которого следов насилия на теле не обнаружено.
Несколько человек были допрошены, в медучреждении изъяты медицинские документы на погибшего военнослужащего. Для выяснения причин смерти была назначена судебно- медицинская экспертиза тела.
Для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего проводятся необходимые и неотложные следственно-оперативные действия", - добавили в Следкоме.
|Состоялась встреча с Министром экономики ОАЭ
|Кевин Спейси станет почетным гостем кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Был ли согласован с мэром Еревана визит главы общины Нор-Норк в украинский город Буча?
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Турции обсудили двусторонние и региональные вопросы - источник
|Политик: у нынешних правителей Армении практически нет никакой внешнеполитической повестки
|"Танго танцуют вдвоем": сенатор об отношениях России с Арменией
|Замминистра обороны Армении ответил <по-еврейски>
|Сколько насильственно перемещенных арцахцев покинули Армению?: данные СНБ
|В Армении выявлен еще один случай незаконного оборота наркотиков и легализации доходов от их продажи
|Доклад Госдепа: Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
|Алексей Оверчук: ЕАЭС и ЕС несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия
|Экс-премьер Армении: Референдум по евроинтеграции преследует единственную цель - вывод российской базы из Армении
|В Следкоме Армении возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти военнослужащего на плацу
|Узай Булут: Турция с гордостью сделала бы с Европой тоже самое, что и собственным немусульманским населением в прошлом
|Александр Вучич подтвердил факт продажи вооружения Азербайджану
|Формирование нового мирового порядка наиболее ярко проявляется на Ближнем Востоке, где есть определенные вызовы и для Армении - политолог
|Минобороны Армении меняет условия службы братьев в одной воинской части и применения последствий к досрочно демобилизованным военным
|На Армению надвигается очередной циклон, который принесет с собой понижение температуры и интенсивные дожди
|Сроки применения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте будут перенесены - мэр
|Арам I обсудили с Ишханом Сагателяном ситуацию в Армении
|Генсек ОДКБ: В случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне
|Сын известного армянского певца Спитакци Айко - Грачья Гевондян останется на свободе
|Миллер: Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МТУИ Армении предложило освободить пилотов от призыва в армию
|В Арени пройдет фестиваль национальной кухни <Тади Шорва>
|Фракции НС Арцаха обвиняют власти Армении в разжигании ненависти по отношению к карабахским армянам
|Главы основных христианских конфессий обвинили власти Израиля в скоординированной атаке на христианское присутствие на Святой Земле
|Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека
|Tрасса Ереван-Апаран разблокирована: сельчане требуют встречи с Пашиняном
|Сотрудникам Административного суда Армении предложено перейти на другую работу до решения вопроса с их зарплатой
|В Армении 38-летний мужчина с использованием электронных технологий смог похитить 2,5 млн драм у троих граждан
|Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах
|Арам Габрелянов попал в 14-й санкционный пакет ЕС в отношении России
|Армения готова предоставить студентам стипендии для обучения в ведущих университетах мира
|Посол: Азербайджан спешит полностью избавиться от богатого армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе
|В Лондоне успешно прошла презентация сборника сочинений Рубена Пашиняна <Разнобой>
|Мнение: Острие копья Исламского мира в лице Турции войдет в мягкое подбрюшье России через восточную провинцию Азербайджан и Дагестан
|Мэр Еревана поручил усилить контроль над уличной торговлей
|Все - начиная с министра и заканчивая премьером, водят нас за нос: напряженная ситуация на трассе Ереван-Апаран
|Иностранные журналисты и эксперты бьют тревогу в связи с новыми угрозами войны в адрес Армении со стороны Азербайджана
|Новый фильм Атома Эгояна откроет XXI международный кинофестиваль "Золотой абрикос"
|СНБ Армении создает основания для вовлечения в свои ряды коллег из Арцаха
|Caucasus Heritage Watch сигнализирует об увеличении на 75 % случаев уничтожения Азербайджаном армянского наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Пашинян: "реальная Армения" - это та Армения, где народ больше хочет не страдать и бороться, а просто жить
|Тойво Клаар отреагировал на предложение Армении к Азербайджану о создании двустороннего механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня
|Армянские паралимпийцы показывают блестящие результаты на соревнованиях в Тбилиси
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Фракция "Армения" считает слушания в парламенте РА о проведении референдума по вступлению в ЕС искусственными и оторванными от геополитических реалий
|Турецкая журналистка: Армения признала Палестину после разговора Пашиняна с Эрдоганом
|Баронесса Кокс: Маленькая земля Нагорного Карабаха, исторически древняя Армения, теперь очищена от всех армян - настоящий случай этнической чистки
|Лекорню: " Армения, Хорватия и Эстония заказали 60 единиц установок Caesar
|Арабский мир и ХАМАС приветствуют признание Арменией Палестины
|Армения присматривается к новейшей индо-израильской системе противоракетной обороны MR- SAM
|<Мать Армения> и адвокатское бюро <АрмКонсул> будут оказывать безвозмездную юридическую помощь беженцем из Арцаха
|Армянской стороне вручена нота МИД Беларуси
|Немецкая HELMHOLTZ заинтересована в проведении совместных научных исследований с Арменией по ряду направлений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Турция отреагировала на признание Арменией Палестины
|Читать больше
|Кнарик Оганесян: водная политика Армении оставляет желать лучшего
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Генерал-майор: Армения сегодня не готова к самостоятельной охране границ с Турцией и Ираном
|Эксперт: ЕС преследует в регионе Южного Кавказа свои интересы
|Азербайджан играет с Арменией и миром в <кошки-мышки> - аналитик
|Читать больше
|Политолог: Пашинян не признал Арцах, зато признал Палестину
|Архиепископ: после перегруппировки наше движение станет еще более масштабным
|Известные французские деятели просят Макрона направить французские войска в Армению
|Минасян: вопрос сложения депутатами парламента от оппозиции своих мандатов находится в повестке
|Движение "Тавуш во имя Родины" проведет встречи с гражданами Армении в регионах страны
|В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени Тиграна Петросяна, посвященный 95-летию великого гроссмейстера
|Архиепископ: почерк властей не изменится, и по этой причине нужно будет изменить тактику борьбы
|Клерикально-феодальной элите не удастся сменить власть в Армении - Пашинян
|Госдеп: У Вашингтона нет четкой оценки того, было ли произошедшее в Нагорном Карабахе иммиграцией или этнической чисткой
|Стартовал автопробег в Гюмри во главе с гюмрийцем Багратом Галстаняном
|У протестов в Армении две компоненты: объективная и внешняя - политолог
|Пришло время нарушить это странное молчание: Всеармянский совет дипломатов обратился к иностранным дипмиссиям и международным организациям
|Баграт Галстанян анонсировал с 8:00 завтрашнего дня акции неповиновения
|Директор Объединенного управления по снижению угроз DTRA Пентагона посетил Ереван
|Премьер-министр РА: я лично знаю об участии как минимум двух государств ОДКБ, принимавших участие в подготовке войны против нас