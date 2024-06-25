Вторник, 25 Июня 2024 17:50

АрмИнфо.В Следкоме Армении возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти военнослужащего на плацу.

Так, согласно сообщению Следственного комитета страны, 24 июня из управления Военной полиции Сисиана Министерства обороны РА поступило сообщение о гибели в тот же день, около 10:00, военнослужащего N-ой воинской Давида Ваановича Нерсисяна.

"Согласно сообщению, состояние Нерсисяна ухудшилось на плацу во время построения. Он внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Инцидент произошел около 9:40 утра, его срочно перевели в военный госпиталь, где около 10:00 утра зафиксирована его биологическая смерть ", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 155 УК РА (умышленное убийство).

"В рамках предварительного следствия был произведен внешний осмотр тела, в результате которого следов насилия на теле не обнаружено.

Несколько человек были допрошены, в медучреждении изъяты медицинские документы на погибшего военнослужащего. Для выяснения причин смерти была назначена судебно- медицинская экспертиза тела.

Для выяснения обстоятельств гибели военнослужащего проводятся необходимые и неотложные следственно-оперативные действия", - добавили в Следкоме.