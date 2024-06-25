Вторник, 25 Июня 2024 17:47

АрмИнфо.Государство Турция несет ответственность за истребление миллионов христиан и уничтожение многих коренных цивилизаций (греческой, армянской и ассирийской и других) посредством геноцида, погромов и других преступлений против человечества. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) написала турецкая журналистка Узай Булут.

При этом она напомнила, что турецкие государственные чиновники не выплатили морального и материального возмещения или возмещения ущерба за свои преступления против религиозных и этнических меньшинств страны. "Они даже не проявили никаких признаков раскаяния или скорби по поводу этих преступлений. Они гордятся тем, что христиане и евреи сейчас составляют лишь 0,1 процента населения Турции", - отметила Булут.

"Что бы Турция ни сделала с немусульманами в прошлом, она с гордостью сделала бы с Европой, если бы у нее были средства. Так что нет, Турецкое государство не принадлежит Европе. На самом деле это серьезная угроза безопасности Старого континента", - добавила Булут, касаясь перспектив вступления Турции в ЕС.