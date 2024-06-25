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АрмИнфо. На Армению надвигается еще один циклон с черноморского региона, который принесет с собой понижение температуры воздуха и выпадение интенсивных дождей. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян.
Он предупредил, что в связи с проникновением холодного атмосферного фронта в вечерние часы 26 июня, в также в ночь с 26 на 27 июня в отдельных регионах страны будет наблюдаться выпадение града.
Сильные дожди пройдут в Лорийской, Тавушской, Гегаркуникской и Сюникской областях. Во время гроз ожидается усиление порывов ветра до 25-30 м/с.
Днем 26 июня и в ночь с 26 на 27 июня температура воздуха в стране понизится на 5-7 градусов.
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|Кевин Спейси станет почетным гостем кинофестиваля <Золотой абрикос>
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Главы МИД Армении и Турции обсудили двусторонние и региональные вопросы - источник
|Политик: у нынешних правителей Армении практически нет никакой внешнеполитической повестки
|"Танго танцуют вдвоем": сенатор об отношениях России с Арменией
|Замминистра обороны Армении ответил <по-еврейски>
|Сколько насильственно перемещенных арцахцев покинули Армению?: данные СНБ
|В Армении выявлен еще один случай незаконного оборота наркотиков и легализации доходов от их продажи
|Доклад Госдепа: Правительство Армении не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми
|Алексей Оверчук: ЕАЭС и ЕС несовместимы, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия
|Экс-премьер Армении: Референдум по евроинтеграции преследует единственную цель - вывод российской базы из Армении
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|Узай Булут: Турция с гордостью сделала бы с Европой тоже самое, что и собственным немусульманским населением в прошлом
|Александр Вучич подтвердил факт продажи вооружения Азербайджану
|Формирование нового мирового порядка наиболее ярко проявляется на Ближнем Востоке, где есть определенные вызовы и для Армении - политолог
|Минобороны Армении меняет условия службы братьев в одной воинской части и применения последствий к досрочно демобилизованным военным
|На Армению надвигается очередной циклон, который принесет с собой понижение температуры и интенсивные дожди
|Сроки применения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте будут перенесены - мэр
|Арам I обсудили с Ишханом Сагателяном ситуацию в Армении
|Генсек ОДКБ: В случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне
|Сын известного армянского певца Спитакци Айко - Грачья Гевондян останется на свободе
|Миллер: Вашингтон продолжает поддерживать контакты между Баку и Ереваном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МТУИ Армении предложило освободить пилотов от призыва в армию
|В Арени пройдет фестиваль национальной кухни <Тади Шорва>
|Фракции НС Арцаха обвиняют власти Армении в разжигании ненависти по отношению к карабахским армянам
|Главы основных христианских конфессий обвинили власти Израиля в скоординированной атаке на христианское присутствие на Святой Земле
|Состоялась встреча со Специальным представителем Европейского Союза по правам человека
|Tрасса Ереван-Апаран разблокирована: сельчане требуют встречи с Пашиняном
|Сотрудникам Административного суда Армении предложено перейти на другую работу до решения вопроса с их зарплатой
|В Армении 38-летний мужчина с использованием электронных технологий смог похитить 2,5 млн драм у троих граждан
|Генпрокуратура Азербайджана сообщила о завершении следствия по сфабрикованным делам в отношении 15 представителей Арцаха, удерживаемых в бакинских тюрьмах
|Арам Габрелянов попал в 14-й санкционный пакет ЕС в отношении России
|Армения готова предоставить студентам стипендии для обучения в ведущих университетах мира
|Посол: Азербайджан спешит полностью избавиться от богатого армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе
|В Лондоне успешно прошла презентация сборника сочинений Рубена Пашиняна <Разнобой>
|Мнение: Острие копья Исламского мира в лице Турции войдет в мягкое подбрюшье России через восточную провинцию Азербайджан и Дагестан
|Мэр Еревана поручил усилить контроль над уличной торговлей
|Все - начиная с министра и заканчивая премьером, водят нас за нос: напряженная ситуация на трассе Ереван-Апаран
|Иностранные журналисты и эксперты бьют тревогу в связи с новыми угрозами войны в адрес Армении со стороны Азербайджана
|Новый фильм Атома Эгояна откроет XXI международный кинофестиваль "Золотой абрикос"
|СНБ Армении создает основания для вовлечения в свои ряды коллег из Арцаха
|Caucasus Heritage Watch сигнализирует об увеличении на 75 % случаев уничтожения Азербайджаном армянского наследия на оккупированных территориях Арцаха
|Пашинян: "реальная Армения" - это та Армения, где народ больше хочет не страдать и бороться, а просто жить
|Тойво Клаар отреагировал на предложение Армении к Азербайджану о создании двустороннего механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня
|Армянские паралимпийцы показывают блестящие результаты на соревнованиях в Тбилиси
|В Минобороны Армении опровергли вражескую дезинформацию
|Фракция "Армения" считает слушания в парламенте РА о проведении референдума по вступлению в ЕС искусственными и оторванными от геополитических реалий
|Турецкая журналистка: Армения признала Палестину после разговора Пашиняна с Эрдоганом
|Баронесса Кокс: Маленькая земля Нагорного Карабаха, исторически древняя Армения, теперь очищена от всех армян - настоящий случай этнической чистки
|Лекорню: " Армения, Хорватия и Эстония заказали 60 единиц установок Caesar
|Арабский мир и ХАМАС приветствуют признание Арменией Палестины
|Армения присматривается к новейшей индо-израильской системе противоракетной обороны MR- SAM
|<Мать Армения> и адвокатское бюро <АрмКонсул> будут оказывать безвозмездную юридическую помощь беженцем из Арцаха
|Армянской стороне вручена нота МИД Беларуси
|Немецкая HELMHOLTZ заинтересована в проведении совместных научных исследований с Арменией по ряду направлений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Турция отреагировала на признание Арменией Палестины
|Читать больше
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