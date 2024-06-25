Вторник, 25 Июня 2024 12:37

АрмИнфо. На Армению надвигается еще один циклон с черноморского региона, который принесет с собой понижение температуры воздуха и выпадение интенсивных дождей. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА Гагик Суренян.

Он предупредил, что в связи с проникновением холодного атмосферного фронта в вечерние часы 26 июня, в также в ночь с 26 на 27 июня в отдельных регионах страны будет наблюдаться выпадение града.

Сильные дожди пройдут в Лорийской, Тавушской, Гегаркуникской и Сюникской областях. Во время гроз ожидается усиление порывов ветра до 25-30 м/с.

Днем 26 июня и в ночь с 26 на 27 июня температура воздуха в стране понизится на 5-7 градусов.