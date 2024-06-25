Вторник, 25 Июня 2024 10:43

АрмИнфо. Католикос Великого дома Киликийского Арам I провел встречу с членом Верховного органа АРФ Дашнакцутюн, депутатом парламента Армении от фракции "Армения" Ишханом Сагателяном.

Как сообщает пресс-канцелярия Великого дома Киликийского, встреча дала возможность обсудить вопросы, связанные с внутренней стабильностью в Армении в последнее время.