Вторник, 25 Июня 2024 10:42

АрмИнфо. В случае обращения России за помощью союзники по ОДКБ не останутся в стороне. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов комментируя теракт в Дагестане и вероятность обращения РФ за помощью к союзникам по Организации.

"Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности с чувством глубокой боли воспринял известия о трагических событиях в Махачкале и Дербенте. Мы решительно осуждаем действия террористов и любые попытки разжечь межрелигиозную рознь. Нет никаких оправданий таким преступлениям", - отметил Генсек ОДКБ.

При этом он признал, что такие события способны значительно дестабилизировать обстановку на региональном уровне, особенно учитывая сетевой характер организации подобных экстремистских и террористических группировок. Тасмагамбетов призвал дождаться результатов расследования этого преступления, выразив уверенность, что следствие многое прояснит. По его словам, и уже на основе этого политическое руководство определит направления своих внешнеполитических усилий для купирования возможных последствий.

Говоря же о возможном обращении РФ к ОДКБ, Тасмагамбетов отметил: "На текущий момент в Секретариат не поступало обращений за помощью со стороны Российской Федерации. Россия располагает собственным потенциалом и опытом для успешного решения такого рода проблем. Значителен потенциал и двустороннего межведомственного взаимодействия. Однако я уверен, что в случае обращения России за помощью союзники не останутся в стороне".

Отметим, что 23 июня во второй половине дня стали поступать сообщения о нападении неизвестных на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе- Нумаз на улице Таги-Заде в Дербенте.

Согласно МВД по Дагестану, нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов. В результате этих действий в синагоге начался сильный пожар, потушить который удалось лишь поздно ночью.

Позже стало известно, что нападавшие методами присущими боевикам ИГИЛ убили настоятеля Церкви 66-летнего отца Николая Котельникова, который 40 лет своей жизни посвятил служению Богу. "Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло" - писал в воскресенье в телеграмме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, добавив, что нападавшие также застрелили охранника церкви в Махачкале, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

Следственный комитет России утром сообщил о гибели 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника в результате нападения. Также стало известно о ликвидации 6 боевиков.

По данным российских СМИ, трое убитых опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Последний еще вечером подал в отставку и был задержан правоохранителями. Еще один убитый - бывший боец ММА.

Следком России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. В Дагестане объявлен трехдневный траур