Вторник, 25 Июня 2024 10:41

АрмИнфо. Сын известного армянского певца Спитакци Айко - Грачья Гевондян останется на свободе. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эрик Алексанян.

Согласно его записи, накануне поздно вечером судья Апелляционного суда Марине Мелконян отклонила жалобу прокурора о применении в отношении Гевондяна меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что правоохранительные органы Армении обвиняют Гевондяна в попытке захвата власти. 22 мая Следственный комитет Армении выступил с сообщением о том, 21 мая из полиции поступило сообщение о подготовке к захвату власти. На основании сообщения инициировано уголовное производство по ч.1 статьи 43-419. "В ходе проведенного предварительного расследования были получены фактические данные о том, что Г.Г. будучи в близких отношениях с представителем оппозиционного политического блока и имея антиправительственные взгляды, не соглашаясь с внешней и внутренней политикой, проводимой руководством Республики Армения, и имея идеологическую вражду с ним, осознавая, что в соответствии с Конституцией РА власть в Республике Армения принадлежит народу, вместе с не установленными следствием лицами, была поставлена цель захватить власть: с группой лиц захватить здания правительства, Национального собрания и полиции Республики Армения, а также с целью захвата Национального собрания и правительства путем применения насилия, намеренно создали условия для реализации этой цели, в том числе рассмотрели вопрос о ее реализации на митинге, запланированном на 26 мая 2024 года", - говорилось в сообщении СК.