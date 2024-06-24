Понедельник, 24 Июня 2024 19:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улице Н. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 39, 40 в кв. “Норашен”;

11։00-16:00 частные дома 55-10 на 14-ой улице Нор Ареша; 51-70 на 15-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилой дом 3 на улице Пушкина, жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, частные дома 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 5-17 на улице Арама Хачатряна;

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Лернагог;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Раффи; частично улицы Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гохт, Гарни, Гегард;

13:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинери, Р. Сафаряна, Галаляна, Еритасардакан, улицы 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21 села Касах;

в Гегаркуникской области:

10։00–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО “ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11։00–14:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30–15:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично кварталы “Каяран” 2 в городе Масис; частично село Саят-Нова, ООО ‘Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмухкоюги”, ‘Трансшин”, ОАО ‘Берма”, ООО ‘Грета Авагян”, “Лафик”, “Хор Гага” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично квартал ‘Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Тавушской области:

11:00-12:30 села Айгедзор, Чинари, Мовсес, Арцваберд, станции компаний “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:00 села Цахкаван, Паравакар, Варагаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 село Одзун;

11:00-17:00 села Марц, Кариндж, Атан, Агнидзор, Лорут, Шамут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 частные дома квартала “Дурян”, частные дома на улице Н. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 39, 40 в кв. ‘Норашен”;

11։00-16:00 частные дома 55-10 на 14-ой улице, 51-70 на 15-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилой дом 3 на улице Пушкина, жилой дом 1 на улице Пароняна, жилой дом 1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, частные дома 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 5-17 на улице Арама Хачатряна;

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Лернагог;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Раффи, частично улицы Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника;

11։00-16։00 частично 2-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; села Гохт, Гарни, Гегард;

13:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинери, Р. Сафаряна, Галаляна, Еритасардакан; улицы 2, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 21 села Касах;

в Гегаркуникской области:

10։00–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

11։00–14:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։30–15:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично кварталы 2, “Каяран” в городе Масис; частично село Саят-Нова, ООО ‘Голден Фиш”, ЗАО “Айджрмухкоюги”, ЗАО “Трансшин”, ОАО ‘Берма”, Ч/П “Грета Авагян”, ООО “Лафик”, ‘Хор Гаг” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично квартал “Дзахапня” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Тавушской области:

11:00-12:30 села Айгедзор, Чинари, Мовсес, Арцваберд, станции операторов “Тим Телеком”, ‘Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-16:00 села Цахкаван, Паравакар, Варагаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-15:00 село Одзун;

11:00-17:00 села Марц, Кариндж, Атан, Агнидзор, Лорут, Шамут.