Понедельник, 24 Июня 2024 17:01

АрмИнфо.Жители арагацотнского села Варденут, перекрывшие с утра участок трассы Ереван-Ванадзор, не против реализации проекта компании <РИД> по созданию горнолыжного комплекса, эко-деревни и водохранилища, но не за счет отказа от отстаивания собственных интересов при отчуждении их земельных участков.

Сегодня ранее АрмИнфо сообщало, что жители села Варденут, протестуя против признания территории села почти в 110 га зоной исключительного общественного интереса, снова перекрыли трассу Ереван-Апаран. Как и в марте с.г. сельчане выражали протест против решения правительства о признании части территории сел Варденут и Арагац зоной преобладающего общественного интереса, в результате которого они получат компенсацию в разы меньше реальной стоимости.

По словам сельчан, они недовольны размером предлагаемой компенсации - <РИД>, которой должны отойти земли, им предлагает всего 345 драмов за квадратный метр, в то время как независимые оценщики называют почти в 10 раз превышающую цифру. Некоторые же настаивают на адекватном обмене, что, по их же словам, в принципе невозможно в силу отсутствия таких же площадей в близлежащих селах.

На сегодня сельчане согласились разблокировать трассу при условии провести встречу с премьер-министром Николом Пашиняном.

Напомним, что инвесторпграмма <РИД> была одобрена Кабмином 2 марта 2023 года. В рамках программу на $200 млн. по созданию 300 фермерских хозяйств и центра экотуризма с охватом свыше 4000 га земель планируется построить горнолыжный комплекс на склонах Арагаца. Весь комплекс (около 30 км горнолыжных трасс, пять линий фуникулеров, а также гостиницы), как ожидается, охватит территории сразу нескольких сел в Арагацотнской области - Варденут, Арагац, Араи и Шенаван. По оценкам Минэкономики, реализация этого проекта будет иметь огромное значение в контексте дальнейшего экономического развития Армении. На основе этого, кабмин принял решение о признании преобладающего общественного интереса в отношении земли площадью в 113 га, дав параллельно разрешение на долгосрочную аренду земли в 3640 га.