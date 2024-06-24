Понедельник, 24 Июня 2024 16:04

АрмИнфо.В Армении 38-летний мужчина, обманным путем получивший коды к электронным кошелькам, смог похитить 2,5 млн драм у троих граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

При этом, как отмечает источник, мошенник использовал одну и ту же преступную схему. По результатам проведенного расследования было доказано, что мужчина в декабре 2021 года и в январе- феврале 2022 года с разных номеров телефонов звонил троим гражданам, представляясь сотрудником компании "Идрам", и предлагал им якобы в целях проведения проверок предоставить ему пароли приложения. После их получения он, введя соответствующие данные, получил доступ к кошелькам "Идрам", идентифицированным по именам упомянутых граждан. Затем он в режиме онлайн оформил несколько кредитных договоров в одном из действующих на территории Республики Армения банков на разные суммы - от 100 тысяч до 300 тысяч драмов. После этого он перевел 600 тысяч из общей суммы в 800 000 драмов, внесенных в кошелек <Идрам> в качестве кредитных средств на счета, зарегистрированные на имя его знакомых на трех разных сайтах, но фактически использованные им, совершив, тем самым, компьютерную кражу в крупном размере.

Кроме того, помимо хищения кредитных средств, оформленных в указанной преступной схеме, 38-летний мужчина также снял с банковских карт потерпевших средства на общую сумму 1 млн 900 тыс драмов.

На основании полученных достаточных фактов 38- летнему мужчине было предъявлено обвинение по пункту 3 части 2 статьи 257 Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору для утверждения и направлены в суд.

<Следственный комитет РА еще раз призывает граждан не становиться жертвами компьютерных преступлений, ни в коем случае не предоставлять посторонним людям данные банковских приложений, электронных кошельков, особенно пароли. В случае появления неизвестных лиц, представляющихся от имени банков и финансовых организаций и запрашивающих аналогичные данные, необходимо провести дополнительные проверки, предупредив правоохранительные органы>, - отмечается в сообщении.