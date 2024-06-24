Понедельник, 24 Июня 2024 15:55

АрмИнфо.Между ЮНИСЕФ Казахстана и Дирекцией по подготовке и проведению 5-Всемирных игр кочевников подписан Меморандум о взаимопонимании. Таким образом, ЮНИСЕФ Казахстан стал официальным некоммерческим партнером 5-х Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане.

Как сообщает пресс-служба Игр, этот документ ознаменовал начало важного сотрудничества, направленного на продвижение инклюзивности и защиты прав детей в рамках одного из самых значимых спортивных событий этого года.

На церемонии присутствовал руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, а также представитель ЮНИСЕФ в Казахстане д-р Рашед Мустафа Сарвар.

Наиль Нуров обращаясь к присутствующим подчеркнул, что сотрудничество с ЮНИСЕФ поможет сделать эти игры не только зрелищными, но и безопасными, а также доступными для детей, обеспечивая их права и участие в значимых мероприятиях.

“Традиционные национальные игры обладают огромным образовательным потенциалом, у них есть все для успешного развития ребенка. Они помогают расширять представления детей о родной культуре и передавать социальный опыт народа из поколения в поколение. Мы очень рады видеть ЮНИСЕФ, международный Детский фонд ООН, в качестве наших партнеров. Это придает 5-ым Играм особый статус и ставит в приоритет семейные ценности нашего народа”, — отметил руководитель Дирекции.

Нуров рассказал и о льготах для детей дошкольного и школьного возраста. В частности, вход для детей до шести лет бесплатный, а дети с 6 до 18 лет могут посетить Игры кочевников с 50% скидкой. Например, стоимость билета на соревнования по Теңге ілу и Құсбегілік составляет 500 тенге. В этом случае, для школьников билет будет стоить 250 тенге.

Спорт и физическая активность имеют важное значение в жизни каждого ребенка. Они способствуют развитию лидерских навыков, социализации, улучшению здоровья и благополучия детей. Медали и победы обеспечивают признание, но простое участие в спортивных соревнованиях важнее для сохранения ментального здоровья детей и подростков.

ЮНИСЕФ рад поддержать Всемирные игры кочевников, способствуя созданию инклюзивной и благоприятной среды для всех детей.

“Право на игру закреплено в Конвенции о правах ребенка. В этом году Казахстан отмечает 30-летний юбилей с момента ратификации Конвенции и мы очень рады, что Всемирные игры кочевников, крупнейшее международное спортивное событие, поставило это право в приоритет. Наше партнерство позволит обратиться ко всем взрослым и призвать их играть и больше уделять внимание своим детям”, — отметил д-р Рашед Мустафа Сарвар.

Меморандум включает в себя широкий спектр инициатив, направленных на повышение осведомленности о правах детей, обеспечение инклюзивности и предоставление технической поддержки в организации игр. В частности, ЮНИСЕФ будет активно участвовать в обучении волонтеров, а также проводить образовательные мероприятия и интерактивные мастер-классы для детей и их родителей на территории Этно-аула. В рамках научной программы ЮНИСЕФ поделится международными стандартами и выводами национальных исследований по вопросам здорового и сбалансированного питания детей.

Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане и соберут около 2500 участников из 89 стран по 21 соревновательным видам спорта. Это грандиозное событие станет не только культурным и спортивным праздником, но и площадкой для продвижения ключевых посланий о правах и инклюзии детей.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://worldnomadgames.kz/ru и следите за обновлениями на официальных страницах ВИК и ЮНИСЕФ Казахстан в социальных сетях.