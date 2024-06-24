Понедельник, 24 Июня 2024 15:48

АрмИнфо. Писатель, журналист, актёр и режиссёр Рубен Пашинян представил в Лондоне свой шестой по счету авторский сборник <Разнобой>, в который вошли миниатюры, эссе, заметки, афоризмы, рассказы, стихи и пьесы автора разных лет. Художественное оформление книги выполнил заслуженный художник Армении Рубен Арутчьян (1947-2022).

Презентация сборника <Разнобой>, которая была организована лондонским литературным клубом <Глагол>, в лице председателя клуба Валентины Коркоран, прошла в британской столице с большим успехом. Почётными гостями вечера стали президент APIA (Международный Союз Литераторов и Журналистов) Давид Кудыков, основатель LGMW (London Group of Multilingual Writers) Дарья Протопопова, организатор музыкально-поэтических вечеров "Свой вариант" Маргарита Маркова.

В рамках творческого вечера Рубена Пашиняна в Лондоне состоялась также британская премьера его кинокартины <Сынок, а где Евфрат?>, ставшей обладателем трёх международных премий.

По словам председателя лондонского литературного клуба <Глагол> Валентины Коркоран, фильм Пашиняна – это мудрая история о месте человека в этом мире, о своих корнях, о неразрывной связи прошлого и настоящего, о геноциде своего народа, которая тронула сердца всех присутствующих. <Фильм о всех нас, кто живёт вдалеке от дома>, - отметила она. В ходе творческого вечера гости обсуждали фильм и читали миниатюры и стихотворения автора.

Стоит отметить, что, представив книгу на суд Национальной литературной премии <Золотое перо Руси>, Пашинян удостоился высоких наград: диплома и медали им. И.А.Бунина – за верность служению отечественной литературе.

Отметим, что Рубен Пашинян – писатель, издатель, журналист, драматург, режиссер, главный редактор журнала <Армения туристическая>, член Союза журналистов Армении, Международной федерации журналистов (IFJ) и Союза театральных деятелей Армении, член Клуба писателей Кавказа. Сборник «Разнобой» издан под творческим псевдонимом Рон Кумпан.