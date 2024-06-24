Понедельник, 24 Июня 2024 13:09

АрмИнфо.Доктор политических наук, кандидат технических наук, эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Грачья Арзуманян удивлен тем резонансом, который вызвалo убийство православного священника в Дербенте и последующие события.

По мнению армянского эксперта, это ожидаемые события, про который он неоднократно говорил, особенно после теракта в Подмосковном Крокус-сити.

"Да, острие копья Исламского мира в лице Турции/Османской империи войдет в мягкое подбрюшье РФ/Российской империи через восточную провинцию Азербайджан и Дагестан. Благо Турция/Азербайджан надежно контролируют ряд башен Кремля, Москву и Петербург. Что тут неожиданного? И да, Российская империя останется, и даже русский народ останется. Просто изменится его этнический состав и вероисповедание. Славяне станут съеживающимся меньшинством в составе евразийского славяно-тюркского союза, выстраиваемого спецслужбами и ГШ России последние 40 лет", - уверен Арзуманян.

Политолог предрекает отказ России в будущем от христианства на фоне протекающих сегодня процессов, "конверсии" христианских храмов в мечети.

"Российские православные священники пройдут курсы повышения квалификации в мечети Святой Софии в Стамбуле и вернутся с необходимыми инструкциями. Начинается новая страница истории русского народа, которую будут писать ордынцы. А вот где они будут получать ярлык на правление в Великой Порте или у самого Императора Поднебесной? Тут возможны варианты", - заверил Арзуманян.

Отметим, что 23 июня во второй половине дня стали поступать сообщения о нападении неизвестных на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе- Нумаз на улице Таги-Заде в Дербенте.

Согласно МВД по Дагестану, нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов. В результате этих действий в синагоге начался сильный пожар, потушить который удалось лишь поздно ночью.

Позже стало известно, что нападавшие методами присущими боевикам ИГИЛ убили настоятеля Церкви 66-летнего отца Николая Котельникова, который 40 лет своей жизни посвятил служению Богу. "Отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло" - писал в воскресенье в телеграмме зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, добавив, что нападавшие также застрелили охранника церкви в Махачкале, который был вооружен лишь газовым пистолетом.

Следственный комитет России утром сообщил о гибели 15 силовиков и четырех гражданских, в том числе православного священника в результате нападения. Также стало известно о ликвидации 6 боевиков.

По данным российских СМИ, трое убитых опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Последний еще вечером подал в отставку и был задержан правоохранителями. Еще один убитый - бывший боец ММА.

Следком России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия. В Дагестане объявлен трехдневный траур.