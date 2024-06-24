Понедельник, 24 Июня 2024 11:51

АрмИнфо.Новый фильм Атома Эгояна драма <Семь вуалей> откроет XXI международный кинофестиваль <Золотой абрикос>, который пройдет в Ереване с 7 по 14 июля. Мировая премьера картины состоялась в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто.

Картина повествует о театральном режиссере Жанин, которую сыграет Аманда Сейфрид, пытающемся воплотить в жизнь собственную интерпретацию библейской истории Саломеи. Это захватывающее и яркое переосмысление оперы Рихарда Штрауса <Саломея>, созданной по одноименной драме Оскара Уайльда. Пьеса была написана в 1891 году, а опера - в 1905, но с большим трудом еще почти в течение четверти века прорывалась на европейские подмостки из- за цензурных ограничений. Центральная сцена пьесы - <Танец семи вуалей>. Не один век волнующий художников всего мира образ Саломеи, сбрасывающей во время танца семь покровов и остающейся нагой перед Иродом, трактуется по-разному. Принято считать, что семь вуалей - это семь смертных грехов: гордость, алчность, гнев, зависть, похоть, чревоугодие и лень. Эгоян не следует дословно этой метафоре, но у главной героини Жанин оказывается столько скелетов шкафу, что история Саломеи приобретает для нее новое значение.

Картина будет показана не только на открытии, но и во время фестиваля в качестве <Ереванской премьеры>. Сценарий к фильму написан Эгояном, который также продюссирует фильм вместе с Нивом Фичманом, Симоной Урдл, Фрейзером Эшем и Кевином Крикстом. Над лентой работали также Арам Терцакян, Нейт Болотин, Ник Спайсер, Максим Коттрей, Ноа Сигал, Адриан Лав и Джон Слосс.

Как говорится в сообщении пресс-службы организаторов Фестиваля, Атом Эгоян также возглавит в этом году жюри короткометражных фильмов <Кориз> и будет удостоен <Талера Параджанова> за вклад в киноиндустрию. В состав жюри короткометражных фильмов войдут и известный российский кинокритик, писатель, автор около двух десятков книг о кино и сотен рецензий, обозреватель сайта MEDUZA, член жюри кинофестиваля журнала Screen International Антон Долин и египетский кинокритик, член Всемирной ассоциации кинокритиков, президент FIPRESCI Ахмед Шауки.

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> будет посвящен 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура. Согласно традиции, в рамках <Золотого абрикоса> ереванский зритель получит возможность посмотреть конкурсные фильмы из разных стран мира, а также из самых престижных кинофестивалей (Каннский, Берлинский и др.). Ожидается также визит выдающихся деятелей мирового киноискусства, которые представят свой опыт и искусство кинолюбителям в Армении.

Отметим, что Атом Эгоян - один из самых известных канадских режиссеров, снявший 19 фильмов, некоторые из которых получали призы международных фестивалей и номинации на Оскар.