Понедельник, 24 Июня 2024 11:51

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении инициировала законодательные поправки к закону <О службе в органах национальной безопасности>, которые позволят сотрудникам СНБ Нагорного Карабаха занять вакантную должность в уполномоченном органе нацбезпасности РА. Проект, размещенный на едином портале правовых актов e-draft.am, поддержали около 80% респондентов.

Как отмечается в пояснении к документу, после событий в Нагорном Карабахе многие сотрудники СНБ Арцаха выразили желание продолжить службу в органах национальной безопасности Республики Армения. Однако, согласно статье 14 Закона <О службе в органах национальной безопасности> на службу могут поступить только граждане Республики Армения. Помимо этого, постановлением Правительства от 26 октября 2023 года, лица, зарегистрированные в государственном регистре народонаселения НК, были взяты под временную защиту правительством РА и признаны беженцами, что является обстоятельством, которое напрямую препятствует службе в органах национальной безопасности РА. И, даже, если сотрудники СНБ НК подадут заявление и получат гражданство РА, последние, с учетом возрастных ограничений, будут иметь возможность быть принятыми в органы нацбезопасности РА только на должности младшей и средней группы.

Тем временем, многие из тех, кто желает служить в СНБ РА, занимали главные или высшие должности в СНБ НК и имели высокие офицерские звания, и получение последними гражданства РА не будет достаточным основанием для назначения на равную воинскую должность в СНБ РА.

На основании вышеизложенного, армянские коллеги из СНБ посчитали необходимым внести соответствующую поправку в Закон <О службе в органах национальной безопасности>, согласно которой лица, по состоянию на 19 сентября 2023 года занимающие должности в Службе нацбезопасности Нагорного Карабаха, будут иметь возможность продолжить службу в органах национальной безопасности РА, если они соответствуют требованиям национальной безопасности для назначения на данную должность, предъявляемым к сотрудникам органов безопасности.

Проектом предусмотрено создание основы для продолжения службы в случае появления вакантной должности в государственном уполномоченном органе, предусмотренной статьей 19 части 6.1 Закона <О службе в органах национальной безопасности>. При назначении на должность в уполномоченном органе будут учитываться стаж службы в Нагорном Карабахе, занимаемая должность и звание, а действие закона будет распространено на лиц, занимавших должность в Службе национальной безопасности Нагорного Карабаха по состоянию на 19 сентября 2023 года, и назначенных на должность для продолжения службы в уполномоченном органе до 1 июля 2025 года.