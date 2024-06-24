Понедельник, 24 Июня 2024 11:21

АрмИнфо. Граждане РА восприняли выдвинутую властями страны идею "реальной Армении", что само по себе является интересным фактом. Об этом 22 июня на 4 политическом собрании правящей в стране партии "Гражданский договор" в Анкаване заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, народ принял эту идею, выдвинутую правящей партией всего несколько 1-1,5 года назад. "Между тем, эти идеи, особенно в той среде, через которую мы прошли, не могли так быстро быть восприняты. Это могло произойти только в том случае, если они являются не инициативами самой правящее силы, а самого народа. Власть же приняла эту идею, переоформив ее в политическую идеологию", - сказал Пашинян.

Именно по этой причине, как считает глава армянского правительства, очередное оппозиционное движение в стране провалилось. "В Армении появилась политическая сила, которая берет идеи из народа и формирует их как политическую идеологию. Народ не объект, а субъект этой идеологии. Правящее большинство является всего лишь выражением воли общества. "Реальная Армения" это та Армения, где народ больше хочет не страдать и бороться, а просто жить", - заявил Пашинян, добавив, что эта идеология является посланием народа элитам и самой партии "Гражданский договор", как правящему большинству. "Обычно изолированные элиты пытались внедрить в народ идеологии, созданные ими самими или другими, которые они переняли, часто навязывали их административными рычагами, иногда с применением силы", - сказал он. Отметим, что на повестке политического собрания партии стояли вопросы, касающиеся идеологии реальной Армении и работа партийных органов в областях и в Ереване. Председатель правления партии, премьер- министр Армении Никол Пашинян и член правления Гнел Саносян выступили с докладами и ответили на вопросы участников политического собрания