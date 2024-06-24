Понедельник, 24 Июня 2024 11:21

АрмИнфо.Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар отреагировал на предложение Армении к Азербайджану о создании двустороннего механизма по расследованию нарушений режима прекращения огня.

Отметим, что с таким предложением 22 июня выступил аппарат премьер-министра Армении, после того, как Азербайджан несколько раз беспочвенно обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

"Предложение Армении о создании двустороннего механизма для рассмотрения предполагаемых нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе с целью снижения напряженности следует приветствовать.

Евросоюз в течение 15 лет через миссию ЕС в Грузии помогал организовывать аналогичные встречи в Грузии и готов поделиться своим опытом", - написал Клаар в своем микроблоге в Твиттер (Х).